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МВФ согласовал выделение Украине нового транша финансовой помощи
МВФ согласовал выделение Украине нового транша финансовой помощи - 20.12.2024, ПРАЙМ
МВФ согласовал выделение Украине нового транша финансовой помощи
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил шестой обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволит выделить... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T23:17+0300
2024-12-20T23:17+0300
2024-12-20T23:25+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил шестой обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволит выделить стране около 1,1 миллиарда долларов, сообщили в фонде.Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила, что после выделения указанного транша общий объем финансовой помощи Украине в рамках программы расширенного финансирования составит 9,8 миллиарда долларов. Общая сумма четырехлетней программы EFF, рассчитанной до 2027 года, составляет 15,5 миллиарда долларов.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако, как ранее отмечал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка со временем будет снижаться и Киеву необходимо развивать внутренние ресурсы для обеспечения финансовой стабильности.
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мвф, украина, финансовая помощь для украины
Экономика, МВФ, УКРАИНА, финансовая помощь для Украины
МВФ согласовал выделение Украине нового транша финансовой помощи
МВФ согласовал выделение Украине нового транша финансовой помощи на $1,1 млрд
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил шестой обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволит выделить стране около 1,1 миллиарда долларов, сообщили в фонде.
Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила, что после выделения указанного транша общий объем финансовой помощи Украине в рамках программы расширенного финансирования составит 9,8 миллиарда долларов. Общая сумма четырехлетней программы EFF, рассчитанной до 2027 года, составляет 15,5 миллиарда долларов.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако, как ранее отмечал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка со временем будет снижаться и Киеву необходимо развивать внутренние ресурсы для обеспечения финансовой стабильности.
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