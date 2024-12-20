https://1prime.ru/20241220/nabiullina-853745894.html

Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении и критике в отношении ЦБ

Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении и критике в отношении ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ

Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении и критике в отношении ЦБ

Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T15:19+0300

2024-12-20T15:19+0300

2024-12-20T15:43+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Критика нашей политики особо обостряется в периоды высоких ставок и в периоды цикла повышения ставок. Я думаю, что вы тоже это наблюдаете на протяжении многих лет. Мы принимаем решения, исходя из нашей оценки ситуации и нашего прогноза. В оценке этой ситуации, кстати, мы в последнее время достаточно активно взаимодействовали и с банками, и с реальным сектором экономики для того чтобы понимать, что происходит в экономике", - сказала она, отвечая на вопрос о внешнем давлении и критике политики высоких ставок.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.

https://1prime.ru/20241220/nabiullina-853747280.html

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россия, эльвира набиуллина