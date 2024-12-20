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Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении и критике в отношении ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении и критике в отношении ЦБ
Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении и критике в отношении ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении и критике в отношении ЦБ
Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:19+0300
2024-12-20T15:43+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Критика нашей политики особо обостряется в периоды высоких ставок и в периоды цикла повышения ставок. Я думаю, что вы тоже это наблюдаете на протяжении многих лет. Мы принимаем решения, исходя из нашей оценки ситуации и нашего прогноза. В оценке этой ситуации, кстати, мы в последнее время достаточно активно взаимодействовали и с банками, и с реальным сектором экономики для того чтобы понимать, что происходит в экономике", - сказала она, отвечая на вопрос о внешнем давлении и критике политики высоких ставок.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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россия, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
15:19 20.12.2024 (обновлено: 15:43 20.12.2024)
 
Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении и критике в отношении ЦБ

Набиуллина: критика действий ЦБ обостряется с период высокой ключевой ставки

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Консультативного совета по банкнотам Банка России
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Критика нашей политики особо обостряется в периоды высоких ставок и в периоды цикла повышения ставок. Я думаю, что вы тоже это наблюдаете на протяжении многих лет. Мы принимаем решения, исходя из нашей оценки ситуации и нашего прогноза. В оценке этой ситуации, кстати, мы в последнее время достаточно активно взаимодействовали и с банками, и с реальным сектором экономики для того чтобы понимать, что происходит в экономике", - сказала она, отвечая на вопрос о внешнем давлении и критике политики высоких ставок.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки
15:34
 
Банк РоссииРОССИЯЭльвира Набиуллина
 
 
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