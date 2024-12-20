https://1prime.ru/20241220/nabiullina-853747280.html
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки - 20.12.2024, ПРАЙМ
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки
Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе прямой линии уже все сказал о том, обсуждает ли заранее решение ЦБ по ключевой ставке, добавить нечего, заявила... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:34+0300
2024-12-20T15:34+0300
2024-12-20T15:47+0300
банк россии
эльвира набиуллина
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе прямой линии уже все сказал о том, обсуждает ли заранее решение ЦБ по ключевой ставке, добавить нечего, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Путин в четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал, что Набиуллина не раскрыла президенту ожидаемое в пятницу решение регулятора по ключевой ставке - она не говорит ему об этом заранее. Наверное, глава ЦБ пока этого не знает, потому что вопрос обсуждается на совете директоров, добавил он.Отвечая на вопрос, обсуждалось ли с президентом текущее решение по ключевой ставке, Набиуллина ответила: "Мне кажется, президент вчера ответил, мне нечего добавить".ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
https://1prime.ru/20241219/stavka-853711665.html
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эльвира набиуллина, владимир путин
Банк России, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки
Набиуллина о словах Путина о досрочном обсуждении ставки: президент все сказал
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе прямой линии уже все сказал о том, обсуждает ли заранее решение ЦБ по ключевой ставке, добавить нечего, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Путин в четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал, что Набиуллина не раскрыла президенту ожидаемое в пятницу решение регулятора по ключевой ставке - она не говорит ему об этом заранее. Наверное, глава ЦБ пока этого не знает, потому что вопрос обсуждается на совете директоров, добавил он.
Отвечая на вопрос, обсуждалось ли с президентом текущее решение по ключевой ставке, Набиуллина ответила: "Мне кажется, президент вчера ответил, мне нечего добавить".
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
Путин надеется, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной