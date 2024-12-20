Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241220/nabiullina-853747280.html
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки - 20.12.2024, ПРАЙМ
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки
Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе прямой линии уже все сказал о том, обсуждает ли заранее решение ЦБ по ключевой ставке, добавить нечего, заявила... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:34+0300
2024-12-20T15:47+0300
банк россии
эльвира набиуллина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849762182_0:110:2815:1693_1920x0_80_0_0_36616c2d051a5a019271b7f2d18a2d7a.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе прямой линии уже все сказал о том, обсуждает ли заранее решение ЦБ по ключевой ставке, добавить нечего, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Путин в четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал, что Набиуллина не раскрыла президенту ожидаемое в пятницу решение регулятора по ключевой ставке - она не говорит ему об этом заранее. Наверное, глава ЦБ пока этого не знает, потому что вопрос обсуждается на совете директоров, добавил он.Отвечая на вопрос, обсуждалось ли с президентом текущее решение по ключевой ставке, Набиуллина ответила: "Мне кажется, президент вчера ответил, мне нечего добавить".ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
https://1prime.ru/20241219/stavka-853711665.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849762182_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_d44aa6d0a0085f7495eaa9626b667a30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эльвира набиуллина, владимир путин
Банк России, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин
15:34 20.12.2024 (обновлено: 15:47 20.12.2024)
 
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки

Набиуллина о словах Путина о досрочном обсуждении ставки: президент все сказал

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе прямой линии уже все сказал о том, обсуждает ли заранее решение ЦБ по ключевой ставке, добавить нечего, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Путин в четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал, что Набиуллина не раскрыла президенту ожидаемое в пятницу решение регулятора по ключевой ставке - она не говорит ему об этом заранее. Наверное, глава ЦБ пока этого не знает, потому что вопрос обсуждается на совете директоров, добавил он.
Отвечая на вопрос, обсуждалось ли с президентом текущее решение по ключевой ставке, Набиуллина ответила: "Мне кажется, президент вчера ответил, мне нечего добавить".
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
Путин надеется, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной
Вчера, 15:35
 
Банк РоссииЭльвира НабиуллинаВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала