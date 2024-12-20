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Песков предупредил о последствиях ограничений цен на российскую нефть
Песков предупредил о последствиях ограничений цен на российскую нефть - 20.12.2024, ПРАЙМ
Песков предупредил о последствиях ограничений цен на российскую нефть
Ужесточение ограничений цен на российскую нефть будет нести риски для стабильности на мировых энергетических рынках. Таким мнением с журналистами поделился... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T13:07+0300
2024-12-20T13:07+0300
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энергетика
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Ужесточение ограничений цен на российскую нефть будет нести риски для стабильности на мировых энергетических рынках. Таким мнением с журналистами поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Будут, безусловно, определенные риски для стабильности международных энергетических рынков", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что последствия ударят по тем государствам, которые стоят за такого рода решениями.Он также добавил, что российская сторона будет предпринимать все необходимые меры для минимизации последствий ужесточения ограничений на цены на нефть и защиты экономических интересов.Согласно сообщению агентства Bloomberg, страны G7 рассматривают возможность ужесточения ограничений цен на нефть из России. Варианты ограничений могут варьироваться от полного запрета до снижения потолка цен до 40 долларов за баррель.
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россия, дмитрий песков, кремль
Энергетика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Кремль
Песков предупредил о последствиях ограничений цен на российскую нефть
Песков: ограничения цен на российскую нефть будут нести риски для мировых рынков
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Ужесточение ограничений цен на российскую нефть будет нести риски для стабильности на мировых энергетических рынках. Таким мнением с журналистами поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Будут, безусловно, определенные риски для стабильности международных энергетических рынков", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков также отметил, что последствия ударят по тем государствам, которые стоят за такого рода решениями.
Он также добавил, что российская сторона будет предпринимать все необходимые меры для минимизации последствий ужесточения ограничений на цены на нефть и защиты экономических интересов.
Согласно сообщению агентства Bloomberg, страны G7 рассматривают возможность ужесточения ограничений цен на нефть из России. Варианты ограничений могут варьироваться от полного запрета до снижения потолка цен до 40 долларов за баррель.
Россия за 11 месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 1,7%, до 99 млн тонн