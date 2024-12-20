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Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании - 20.12.2024, ПРАЙМ
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании
Президент МТС Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, а должность президента компании будет упразднена, заявили в компании. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T09:54+0300
2024-12-20T10:10+0300
россия
мтс
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент МТС Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, а должность президента компании будет упразднена, заявили в компании."Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, должность президента ПАО "МТС" будет упразднена", - говорится в сообщении.МТС также объявляет о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, заявили в компании"ПАО "МТС"... цифровая экосистема, объявляет о трансформации ПАО "МТС" в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица", - говорится в сообщении.МТС также в 2025 году откажется от высокозатратных M&amp;A и от развития неэффективных направлений, таких как "МТС Авто" и "МТС Умный Дом", а также планирует объединить все IT-бизнесы, заявил Николаев.Отмечается, что нетелекоммуникационный бизнес ПАО "МТС" сейчас составляет почти половину (45%) выручки группы, и создание отдельных юридических структур обеспечит прозрачность деятельности компании, более быстрое принятие решений в отдельных бизнесах и еще более четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки Центробанка.
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россия, мтс
РОССИЯ, МТС
09:54 20.12.2024 (обновлено: 10:10 20.12.2024)
 
Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании

Президент МТС Николаев переходит на должность председателя совета директоров

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦеремония подписания добровольных обязательств компаний – основателей Альянса по защите детей в цифровой среде
Церемония подписания добровольных обязательств компаний – основателей Альянса по защите детей в цифровой среде - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент МТС Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, а должность президента компании будет упразднена, заявили в компании.
"Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, должность президента ПАО "МТС" будет упразднена", - говорится в сообщении.
МТС также объявляет о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, заявили в компании
"ПАО "МТС"... цифровая экосистема, объявляет о трансформации ПАО "МТС" в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица", - говорится в сообщении.
МТС также в 2025 году откажется от высокозатратных M&A и от развития неэффективных направлений, таких как "МТС Авто" и "МТС Умный Дом", а также планирует объединить все IT-бизнесы, заявил Николаев.
Отмечается, что нетелекоммуникационный бизнес ПАО "МТС" сейчас составляет почти половину (45%) выручки группы, и создание отдельных юридических структур обеспечит прозрачность деятельности компании, более быстрое принятие решений в отдельных бизнесах и еще более четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки Центробанка.
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