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Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании

Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании - 20.12.2024, ПРАЙМ

Президент МТС Николаев возглавит совет директоров компании

Президент МТС Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, а должность президента компании будет упразднена, заявили в компании. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T09:54+0300

2024-12-20T09:54+0300

2024-12-20T10:10+0300

россия

мтс

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент МТС Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, а должность президента компании будет упразднена, заявили в компании."Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, должность президента ПАО "МТС" будет упразднена", - говорится в сообщении.МТС также объявляет о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, заявили в компании"ПАО "МТС"... цифровая экосистема, объявляет о трансформации ПАО "МТС" в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица", - говорится в сообщении.МТС также в 2025 году откажется от высокозатратных M&A и от развития неэффективных направлений, таких как "МТС Авто" и "МТС Умный Дом", а также планирует объединить все IT-бизнесы, заявил Николаев.Отмечается, что нетелекоммуникационный бизнес ПАО "МТС" сейчас составляет почти половину (45%) выручки группы, и создание отдельных юридических структур обеспечит прозрачность деятельности компании, более быстрое принятие решений в отдельных бизнесах и еще более четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки Центробанка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мтс