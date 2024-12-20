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В Сербии рассказали о цели ожидаемых санкций США против NIS

В Сербии рассказали о цели ожидаемых санкций США против NIS - 20.12.2024, ПРАЙМ

В Сербии рассказали о цели ожидаемых санкций США против NIS

Ожидаемые санкции США против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром") будут мерами не против России, а против Сербии и... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T21:57+0300

2024-12-20T21:57+0300

2024-12-20T21:57+0300

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МИНСК, 20 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые санкции США против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром") будут мерами не против России, а против Сербии и ослабят ее экономику, заявил заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин. "Мы еще не знаем, будут ли санкции или нет. Но есть желание США, чтобы были введены санкции в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), контрольный пакет акций которой принадлежит России. Такое желание есть. Это не санкции в отношении России, это – санкции в отношении Сербии", — сказал он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Вулин задался вопросом, какой ущерб причинит России прекращение работы NIS. "Один-два миллиарда прибыли в год? Что из-за этого может произойти с Россией? Ничего. А что из-за этого произойдет с Сербией? Они полностью уничтожат нашу экономику или создадут такие трудности, что наша экономика существенно ослабнет", — пояснил он. При этом он обратил внимание, что в последнее время не произошло ничего такого, что могло бы непосредственно подтолкнуть к принятию таких ограничений. "Ничего из этого неслучайно. Ничего из этого не сделано сегодня. Конфликт на Украине продолжается уже три года. Почему они не сделали это в первый же день? На второй день? Почему не сделали это на второй год? Вы ждали третьего года. Вы ждали времени, когда на улицы Сербии выйдут те, кто или является агентами США, или последователями США. Вы дожидались именного этого момента, чтобы нанести нам или угрожать нанесением сильнейшего экономического удара", - подчеркнул вице премьер. "Конечно, это не санкции против России, а санкции против Сербии", - заключил он. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).

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сербия, газпром, сша