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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Новатэка"

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Новатэка" - 20.12.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Новатэка"

Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Новатэка", следует из сообщения торговой площадки. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T18:06+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Новатэка", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.12.2024, 17-37 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 956.2) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1054.08 руб., эквивалентно ставке 31.25%) ценной бумаги NVTK (Новатэк ао)", - говорится в сообщении. К 18.00 мск акции "Новатэка" росли на 10,1% до 897,2 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

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биржевые торги, мосбиржа, акции