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СМИ: Орбан примет решение о продлении санкций ЕС после инаугурации Трампа - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/orban-853726035.html
СМИ: Орбан примет решение о продлении санкций ЕС после инаугурации Трампа
СМИ: Орбан примет решение о продлении санкций ЕС после инаугурации Трампа - 20.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: Орбан примет решение о продлении санкций ЕС после инаугурации Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T01:24+0300
2024-12-20T01:24+0300
экономика
мировая экономика
рф
запад
венгрия
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дональд трамп
петер сийярто
ес
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. ЕС ввел 15 раундов санкций против РФ, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующее продление должно произойти в конце января, через 11 дней после того, как Трамп будет приведен к присяге. Как отмечает агентство, до сих пор продление санкций носило рутинный характер, но процедура требует единогласной поддержки 27 стран-членов ЕС, и Орбан в состоянии наложить на нее вето. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, что Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов. Министр подчеркнул, что в случае введения санкций против церковных деятелей "будет потеряна последняя возможность на мир". РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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мировая экономика, рф, запад, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто, ес, мид, оон
Экономика, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Петер Сийярто, ЕС, МИД, ООН
01:24 20.12.2024
 
СМИ: Орбан примет решение о продлении санкций ЕС после инаугурации Трампа

Блумберг: Орбан примет решение о продлении санкций ЕС после инаугурации Трампа

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
ЕС ввел 15 раундов санкций против РФ, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующее продление должно произойти в конце января, через 11 дней после того, как Трамп будет приведен к присяге.
Как отмечает агентство, до сих пор продление санкций носило рутинный характер, но процедура требует единогласной поддержки 27 стран-членов ЕС, и Орбан в состоянии наложить на нее вето.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, что Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов. Министр подчеркнул, что в случае введения санкций против церковных деятелей "будет потеряна последняя возможность на мир".
РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаМировая экономикаРФЗАПАДВЕНГРИЯВиктор ОрбанДональд ТрампПетер СийяртоЕСМИДООН
 
 
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