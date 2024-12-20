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"Нельзя поддаваться". Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского - 20.12.2024, ПРАЙМ
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"Нельзя поддаваться". Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского
"Нельзя поддаваться". Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Нельзя поддаваться". Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сохранять стратегическое спокойствие и не поддаваться на провокации в ответ на оскорбления Владимира Зеленского. Об | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:01+0300
2024-12-20T11:01+0300
политика
украина
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сохранять стратегическое спокойствие и не поддаваться на провокации в ответ на оскорбления Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth."Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное - стратегическое спокойствие", - отметил венгерский лидер.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина начала кампанию против Венгрии в ответ на предложение о прекращении огня, но решение о судьбе Зеленского должно быть принято украинским народом.Кроме того, Зеленский отказал Орбану выступать в качестве посредника на переговорах по конфликту в Украине, на что Орбан отметил, что предложение о прекращении огня остается в силе.Венгерская сторона также запросила телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила отказ.
https://1prime.ru/20241218/orban-853657787.html
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украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
11:01 20.12.2024
 
"Нельзя поддаваться". Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского

Орбан после оскорблений Зеленского призвал сохранять стратегическое спокойствие

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сохранять стратегическое спокойствие и не поддаваться на провокации в ответ на оскорбления Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.
"Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное - стратегическое спокойствие", - отметил венгерский лидер.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина начала кампанию против Венгрии в ответ на предложение о прекращении огня, но решение о судьбе Зеленского должно быть принято украинским народом.
Кроме того, Зеленский отказал Орбану выступать в качестве посредника на переговорах по конфликту в Украине, на что Орбан отметил, что предложение о прекращении огня остается в силе.
Венгерская сторона также запросила телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила отказ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
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18 декабря, 16:30
 
ПолитикаУКРАИНАВЕНГРИЯВиктор ОрбанВладимир Зеленский
 
 
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