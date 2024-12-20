https://1prime.ru/20241220/orban-853734723.html
"Нельзя поддаваться". Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского
"Нельзя поддаваться". Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Нельзя поддаваться". Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сохранять стратегическое спокойствие и не поддаваться на провокации в ответ на оскорбления Владимира Зеленского. Об | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:01+0300
2024-12-20T11:01+0300
2024-12-20T11:01+0300
политика
украина
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7b29c18a0be926b9befa44d2351e66b9.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сохранять стратегическое спокойствие и не поддаваться на провокации в ответ на оскорбления Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth."Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное - стратегическое спокойствие", - отметил венгерский лидер.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина начала кампанию против Венгрии в ответ на предложение о прекращении огня, но решение о судьбе Зеленского должно быть принято украинским народом.Кроме того, Зеленский отказал Орбану выступать в качестве посредника на переговорах по конфликту в Украине, на что Орбан отметил, что предложение о прекращении огня остается в силе.Венгерская сторона также запросила телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила отказ.
https://1prime.ru/20241218/orban-853657787.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_5361ba185bc3b25db8ad451a79333100.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
"Нельзя поддаваться". Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского
Орбан после оскорблений Зеленского призвал сохранять стратегическое спокойствие
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сохранять стратегическое спокойствие и не поддаваться на провокации в ответ на оскорбления Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth
.
"Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное - стратегическое спокойствие", - отметил венгерский лидер.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина начала кампанию против Венгрии в ответ на предложение о прекращении огня, но решение о судьбе Зеленского должно быть принято украинским народом.
Кроме того, Зеленский отказал Орбану выступать в качестве посредника на переговорах по конфликту в Украине, на что Орбан отметил, что предложение о прекращении огня остается в силе.
Венгерская сторона также запросила телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила отказ.
Орбан ответил на выпады Зеленского из-за предложения о перемирии