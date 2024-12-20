https://1prime.ru/20241220/orban-853744276.html
Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу России, заявил Орбан
Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу России, заявил Орбан - 20.12.2024, ПРАЙМ
Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу России, заявил Орбан
Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу Москвы. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:58+0300
2024-12-20T14:58+0300
2024-12-20T14:58+0300
политика
венгрия
россия
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
БУДАПЕШТ, 20 дек - ПРАЙМ. Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу Москвы. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Баланс сил на фронте постоянно изо дня в день меняется в пользу России и в сторону обрушения Украины", - отметил венгерский лидер.По словам Орбана, мир проходит через серьезные изменения, ожидается, что смена власти в США принесет лучшие перемены для Запада.Ранее сообщалось, что Зеленский отказал Орбану выступать в качестве посредника на переговорах по конфликту в Украине, на что Орбан отметил, что предложение о прекращении огня остается в силе.Венгерская сторона также запросила телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила отказ.
https://1prime.ru/20241220/pobeda-853735938.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_01e05ef0bb34007ad5fa8a00301e05d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Виктор Орбан
Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу России, заявил Орбан
Орбан: ситуация на фронте ежедневно заметно меняется в пользу России
БУДАПЕШТ, 20 дек - ПРАЙМ. Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу Москвы. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Баланс сил на фронте постоянно изо дня в день меняется в пользу России и в сторону обрушения Украины", - отметил венгерский лидер.
По словам Орбана, мир проходит через серьезные изменения, ожидается, что смена власти в США принесет лучшие перемены для Запада.
Ранее сообщалось, что Зеленский отказал Орбану выступать в качестве посредника на переговорах по конфликту в Украине, на что Орбан отметил, что предложение о прекращении огня остается в силе.
Венгерская сторона также запросила телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила отказ.
"В шаге от победы". В США высказались о действиях России на Украине