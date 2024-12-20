https://1prime.ru/20241220/orban-853744276.html

Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу России, заявил Орбан

Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу России, заявил Орбан - 20.12.2024, ПРАЙМ

Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу России, заявил Орбан

Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу Москвы. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:58+0300

2024-12-20T14:58+0300

2024-12-20T14:58+0300

политика

венгрия

россия

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg

БУДАПЕШТ, 20 дек - ПРАЙМ. Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу Москвы. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Баланс сил на фронте постоянно изо дня в день меняется в пользу России и в сторону обрушения Украины", - отметил венгерский лидер.По словам Орбана, мир проходит через серьезные изменения, ожидается, что смена власти в США принесет лучшие перемены для Запада.Ранее сообщалось, что Зеленский отказал Орбану выступать в качестве посредника на переговорах по конфликту в Украине, на что Орбан отметил, что предложение о прекращении огня остается в силе.Венгерская сторона также запросила телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила отказ.

https://1prime.ru/20241220/pobeda-853735938.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, россия, виктор орбан