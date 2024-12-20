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Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу России, заявил Орбан - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу России, заявил Орбан
Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу России, заявил Орбан - 20.12.2024, ПРАЙМ
Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу России, заявил Орбан
Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу Москвы. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:58+0300
2024-12-20T14:58+0300
политика
венгрия
россия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 20 дек - ПРАЙМ. Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу Москвы. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Баланс сил на фронте постоянно изо дня в день меняется в пользу России и в сторону обрушения Украины", - отметил венгерский лидер.По словам Орбана, мир проходит через серьезные изменения, ожидается, что смена власти в США принесет лучшие перемены для Запада.Ранее сообщалось, что Зеленский отказал Орбану выступать в качестве посредника на переговорах по конфликту в Украине, на что Орбан отметил, что предложение о прекращении огня остается в силе.Венгерская сторона также запросила телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила отказ.
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венгрия, россия, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Виктор Орбан
14:58 20.12.2024
 
Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу России, заявил Орбан

Орбан: ситуация на фронте ежедневно заметно меняется в пользу России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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БУДАПЕШТ, 20 дек - ПРАЙМ. Ситуация на фронте ежедневно меняется в пользу Москвы. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Баланс сил на фронте постоянно изо дня в день меняется в пользу России и в сторону обрушения Украины", - отметил венгерский лидер.
По словам Орбана, мир проходит через серьезные изменения, ожидается, что смена власти в США принесет лучшие перемены для Запада.
Ранее сообщалось, что Зеленский отказал Орбану выступать в качестве посредника на переговорах по конфликту в Украине, на что Орбан отметил, что предложение о прекращении огня остается в силе.
Венгерская сторона также запросила телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила отказ.
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11:35
 
ПолитикаВЕНГРИЯРОССИЯВиктор Орбан
 
 
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