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"Результат очевиден". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике" - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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"Результат очевиден". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике"
"Результат очевиден". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике" - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Результат очевиден". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике"
Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" может стать формой стратегического неядерного сдерживания в мире. Таким мнением в эфире YouTube-канала Danny... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T09:25+0300
2024-12-20T09:25+0300
вооружения
россия
"орешник"
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" может стать формой стратегического неядерного сдерживания в мире. Таким мнением в эфире YouTube-канала Danny Haiphong поделился экс-морпех армии США Брайан Берлетик."Если они (Россия — Прим. ред.) применят его снова, и результат будет очевиден, &lt;...&gt; это создаст неядерное стратегическое сдерживание", — заметил он.По словам Берлетика, система "Орешник" может причинить украинской армии и западным странам много проблем, так как они не смогут противостоять мощи российского военно-промышленного комплекса.Ранее в рамках ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин предложил западным экспертам дуэль, предложив выбрать цель в Киеве и попытаться перехватить удар, нанесенный "Орешником".
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россия, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, "Орешник"
09:25 20.12.2024
 
"Результат очевиден". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике"

Берлетик: "Орешник" может привести к стратегическому неядерному сдерживанию

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" может стать формой стратегического неядерного сдерживания в мире. Таким мнением в эфире YouTube-канала Danny Haiphong поделился экс-морпех армии США Брайан Берлетик.
"Если они (Россия — Прим. ред.) применят его снова, и результат будет очевиден, <...> это создаст неядерное стратегическое сдерживание", — заметил он.
По словам Берлетика, система "Орешник" может причинить украинской армии и западным странам много проблем, так как они не смогут противостоять мощи российского военно-промышленного комплекса.
Ранее в рамках ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин предложил западным экспертам дуэль, предложив выбрать цель в Киеве и попытаться перехватить удар, нанесенный "Орешником".
Киев, Украина
Путин: дуэль "Орешника" с ПВО можно провести не только в Киеве
Вчера, 19:33
 
ВооруженияРОССИЯ"Орешник"
 
 
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