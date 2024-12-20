https://1prime.ru/20241220/oreshnik-853731046.html

"Результат очевиден". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике"

"Результат очевиден". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике" - 20.12.2024, ПРАЙМ

"Результат очевиден". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике"

Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" может стать формой стратегического неядерного сдерживания в мире. Таким мнением в эфире YouTube-канала Danny... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T09:25+0300

2024-12-20T09:25+0300

2024-12-20T09:25+0300

вооружения

россия

"орешник"

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" может стать формой стратегического неядерного сдерживания в мире. Таким мнением в эфире YouTube-канала Danny Haiphong поделился экс-морпех армии США Брайан Берлетик."Если они (Россия — Прим. ред.) применят его снова, и результат будет очевиден, <...> это создаст неядерное стратегическое сдерживание", — заметил он.По словам Берлетика, система "Орешник" может причинить украинской армии и западным странам много проблем, так как они не смогут противостоять мощи российского военно-промышленного комплекса.Ранее в рамках ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин предложил западным экспертам дуэль, предложив выбрать цель в Киеве и попытаться перехватить удар, нанесенный "Орешником".

https://1prime.ru/20241219/oreshnik-853722792.html

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россия, "орешник"