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Страхователи в новых регионах смогут проверить полисы ОСАГО на сайте НСИС

Страхователи в новых регионах смогут проверить полисы ОСАГО на сайте НСИС - 20.12.2024, ПРАЙМ

Страхователи в новых регионах смогут проверить полисы ОСАГО на сайте НСИС

Страхователи из новых регионов РФ с 1 января 2025 года смогут проверить данные по своим полисам ОСАГО на сайте "Национальной страховой информационной системы"... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:37+0300

2024-12-20T14:37+0300

2024-12-20T14:37+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Страхователи из новых регионов РФ с 1 января 2025 года смогут проверить данные по своим полисам ОСАГО на сайте "Национальной страховой информационной системы" (НСИС, 100-процентная "дочка" Банка России), оператора информационной системы "АИС страхования", говорится в сообщении НСИС. С 1 января 2025 года законодательство об ОСАГО будет действовать на территориях Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей в полном объеме. "Оператор АИС страхования будет в штатном режиме взаимодействовать со страховыми организациями, которые будут заключать договоры страхования на территории новых субъектов федерации. Страхователи и лица, допущенные к управлению транспортными средствами, смогут проверить данные по своим договорам страхования на сайте АО "НСИС". Вся информация будет оперативно отображаться в личном кабинете пользователя АИС страхования. Все сервисы проверок валидности договоров также будут работать", - указывается в сообщении. Ранее предполагалось, что нормы ОСАГО начнут действовать в новых регионах РФ с 1 января текущего года. Однако в декабре 2023 года был подписан закон, продлевающий до 31 декабря 2024 года переход на обязательные виды страхования в новых регионах. До конца текущего года наличие договоров ОСАГО требуется, только если транспортное средство выезжает за пределы новых регионов в другие субъекты РФ.

https://1prime.ru/20241213/osago-853562961.html

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россия, нсис, новые регионы рф, осаго