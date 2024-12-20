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Страхователи в новых регионах смогут проверить полисы ОСАГО на сайте НСИС - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Страхователи в новых регионах смогут проверить полисы ОСАГО на сайте НСИС
Страхователи в новых регионах смогут проверить полисы ОСАГО на сайте НСИС - 20.12.2024, ПРАЙМ
Страхователи в новых регионах смогут проверить полисы ОСАГО на сайте НСИС
Страхователи из новых регионов РФ с 1 января 2025 года смогут проверить данные по своим полисам ОСАГО на сайте "Национальной страховой информационной системы"... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:37+0300
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нсис
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Страхователи из новых регионов РФ с 1 января 2025 года смогут проверить данные по своим полисам ОСАГО на сайте "Национальной страховой информационной системы" (НСИС, 100-процентная "дочка" Банка России), оператора информационной системы "АИС страхования", говорится в сообщении НСИС. С 1 января 2025 года законодательство об ОСАГО будет действовать на территориях Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей в полном объеме. "Оператор АИС страхования будет в штатном режиме взаимодействовать со страховыми организациями, которые будут заключать договоры страхования на территории новых субъектов федерации. Страхователи и лица, допущенные к управлению транспортными средствами, смогут проверить данные по своим договорам страхования на сайте АО "НСИС". Вся информация будет оперативно отображаться в личном кабинете пользователя АИС страхования. Все сервисы проверок валидности договоров также будут работать", - указывается в сообщении. Ранее предполагалось, что нормы ОСАГО начнут действовать в новых регионах РФ с 1 января текущего года. Однако в декабре 2023 года был подписан закон, продлевающий до 31 декабря 2024 года переход на обязательные виды страхования в новых регионах. До конца текущего года наличие договоров ОСАГО требуется, только если транспортное средство выезжает за пределы новых регионов в другие субъекты РФ.
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россия, нсис, новые регионы рф, осаго
РОССИЯ, НСИС, новые регионы РФ, ОСАГО
14:37 20.12.2024
 
Страхователи в новых регионах смогут проверить полисы ОСАГО на сайте НСИС

В новых регионах с 1 января можно будет проверить полисы ОСАГО на сайте НСИС

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкКто "подвинет" европейские автомобили?
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© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Страхователи из новых регионов РФ с 1 января 2025 года смогут проверить данные по своим полисам ОСАГО на сайте "Национальной страховой информационной системы" (НСИС, 100-процентная "дочка" Банка России), оператора информационной системы "АИС страхования", говорится в сообщении НСИС.
С 1 января 2025 года законодательство об ОСАГО будет действовать на территориях Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей в полном объеме.
"Оператор АИС страхования будет в штатном режиме взаимодействовать со страховыми организациями, которые будут заключать договоры страхования на территории новых субъектов федерации. Страхователи и лица, допущенные к управлению транспортными средствами, смогут проверить данные по своим договорам страхования на сайте АО "НСИС". Вся информация будет оперативно отображаться в личном кабинете пользователя АИС страхования. Все сервисы проверок валидности договоров также будут работать", - указывается в сообщении.
Ранее предполагалось, что нормы ОСАГО начнут действовать в новых регионах РФ с 1 января текущего года. Однако в декабре 2023 года был подписан закон, продлевающий до 31 декабря 2024 года переход на обязательные виды страхования в новых регионах. До конца текущего года наличие договоров ОСАГО требуется, только если транспортное средство выезжает за пределы новых регионов в другие субъекты РФ.
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РОССИЯНСИСновые регионы РФОСАГО
 
 
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