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СФ поддержал доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС
СФ поддержал доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС - 20.12.2024, ПРАЙМ
СФ поддержал доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС
Сенаторы одобрили закон об обеспечении доступа к консолидированной финансовой отчетности компаний через государственный информационный ресурс бухгалтерской... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:54+0300
2024-12-20T10:54+0300
2024-12-20T10:54+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об обеспечении доступа к консолидированной финансовой отчетности компаний через государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) Федеральной налоговой службы (ФНС). Документ позволит с 1 сентября 2025 года обеспечить заинтересованным лицам гарантированный доступ к консолидированной финансовой отчетности, достоверность которой подтверждена независимым аудитором. Изменения вносятся в законы "Об аудиторской деятельности" и "О бухгалтерском учете". Сейчас в ГИРБО включена только годовая отчетность юрлиц. Добавление консолидированной финансовой отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей, считают в Минфине. При этом закон содержит механизм защиты информации из консолидированной отчетности. Публичное распространение отчетности, содержащей чувствительную информацию, исключается, подчеркивали в Минфине.
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россия, совфед, фнс
СФ поддержал доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС
Совфед поддержал доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об обеспечении доступа к консолидированной финансовой отчетности компаний через государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) Федеральной налоговой службы (ФНС).
Документ позволит с 1 сентября 2025 года обеспечить заинтересованным лицам гарантированный доступ к консолидированной финансовой отчетности, достоверность которой подтверждена независимым аудитором. Изменения вносятся в законы "Об аудиторской деятельности" и "О бухгалтерском учете".
Сейчас в ГИРБО включена только годовая отчетность юрлиц. Добавление консолидированной финансовой отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей, считают в Минфине.
При этом закон содержит механизм защиты информации из консолидированной отчетности. Публичное распространение отчетности, содержащей чувствительную информацию, исключается, подчеркивали в Минфине.
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