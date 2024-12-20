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У берегов Анапы собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка - 20.12.2024, ПРАЙМ
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У берегов Анапы собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка
У берегов Анапы собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка - 20.12.2024, ПРАЙМ
У берегов Анапы собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка
Порядка 3303 тонн загрязненного песка собрано на береговой линии на Кубани с момента ЧП с танкерами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T09:52+0300
2024-12-20T09:52+0300
происшествия
россия
керченский пролив
танкер
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Порядка 3303 тонн загрязненного песка собрано на береговой линии на Кубани с момента ЧП с танкерами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России."Всего собрано 3303 т. загрязненного песка и грунта. В порту Анапы обработано сорбентом 100 кв.м. акватории, собрано 4 т. нефтесодержащей жидкости", - говорится в сообщении ведомства.Также отмечается, что сбор загрязненного песка и мониторинг берега продолжаются. В процессе работ задействовано около 6000 человек и более 250 единиц техники.В результате аварии в Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение два танкера с мазутом. Как уточнили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов. Очистка загрязненных участков уже началась, а количество нефтепродуктов, попавших в море, составило около 3,7 тысячи тонн.
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россия, керченский пролив, танкер
Происшествия, РОССИЯ, Керченский пролив, танкер
09:52 20.12.2024
 
У берегов Анапы собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка

У берегов Анапы собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка после ЧП с танкерами

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Порядка 3303 тонн загрязненного песка собрано на береговой линии на Кубани с момента ЧП с танкерами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
"Всего собрано 3303 т. загрязненного песка и грунта. В порту Анапы обработано сорбентом 100 кв.м. акватории, собрано 4 т. нефтесодержащей жидкости", - говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что сбор загрязненного песка и мониторинг берега продолжаются. В процессе работ задействовано около 6000 человек и более 250 единиц техники.
В результате аварии в Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение два танкера с мазутом. Как уточнили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов. Очистка загрязненных участков уже началась, а количество нефтепродуктов, попавших в море, составило около 3,7 тысячи тонн.
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ПроисшествияРОССИЯКерченский проливтанкер
 
 
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