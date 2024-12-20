https://1prime.ru/20241220/polnomochiya-853743218.html

"Эн+ Груп" продлила полномочия генерального директора Владимира Колмогорова

"Эн+ Груп" продлила полномочия генерального директора Владимира Колмогорова - 20.12.2024, ПРАЙМ

"Эн+ Груп" продлила полномочия генерального директора Владимира Колмогорова

Полномочия гендиректора "Эн+ Груп" Владимира Колмогорова продлены до конца следующего года, сообщила компания. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:32+0300

2024-12-20T14:32+0300

2024-12-20T14:32+0300

экономика

россия

эн+ груп

назначение

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Полномочия гендиректора "Эн+ Груп" Владимира Колмогорова продлены до конца следующего года, сообщила компания. "Назначить Колмогорова Владимира Васильевича генеральным директором общества сроком на 1 (один) год с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года (включительно)", - сказано в сообщении компании.

https://1prime.ru/20241219/putin-853701468.html

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