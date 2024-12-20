https://1prime.ru/20241220/polnomochiya-853743218.html
"Эн+ Груп" продлила полномочия генерального директора Владимира Колмогорова
"Эн+ Груп" продлила полномочия генерального директора Владимира Колмогорова - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Эн+ Груп" продлила полномочия генерального директора Владимира Колмогорова
Полномочия гендиректора "Эн+ Груп" Владимира Колмогорова продлены до конца следующего года, сообщила компания. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:32+0300
2024-12-20T14:32+0300
2024-12-20T14:32+0300
экономика
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эн+ груп
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Полномочия гендиректора "Эн+ Груп" Владимира Колмогорова продлены до конца следующего года, сообщила компания. "Назначить Колмогорова Владимира Васильевича генеральным директором общества сроком на 1 (один) год с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года (включительно)", - сказано в сообщении компании.
https://1prime.ru/20241219/putin-853701468.html
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россия, эн+ груп, назначение
Экономика, РОССИЯ, Эн+ Груп, назначение
"Эн+ Груп" продлила полномочия генерального директора Владимира Колмогорова
"Эн+ Груп" продлила полномочия гендиректора Колмогорова до конца 2025 года