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"Эн+ Груп" продлила полномочия генерального директора Владимира Колмогорова - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/polnomochiya-853743218.html
"Эн+ Груп" продлила полномочия генерального директора Владимира Колмогорова
"Эн+ Груп" продлила полномочия генерального директора Владимира Колмогорова - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Эн+ Груп" продлила полномочия генерального директора Владимира Колмогорова
Полномочия гендиректора "Эн+ Груп" Владимира Колмогорова продлены до конца следующего года, сообщила компания. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:32+0300
2024-12-20T14:32+0300
экономика
россия
эн+ груп
назначение
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Полномочия гендиректора "Эн+ Груп" Владимира Колмогорова продлены до конца следующего года, сообщила компания. "Назначить Колмогорова Владимира Васильевича генеральным директором общества сроком на 1 (один) год с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года (включительно)", - сказано в сообщении компании.
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россия, эн+ груп, назначение
Экономика, РОССИЯ, Эн+ Груп, назначение
14:32 20.12.2024
 
"Эн+ Груп" продлила полномочия генерального директора Владимира Колмогорова

"Эн+ Груп" продлила полномочия гендиректора Колмогорова до конца 2025 года

© Tadviser"Эн+ Груп"
Эн+ Груп
© Tadviser
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Полномочия гендиректора "Эн+ Груп" Владимира Колмогорова продлены до конца следующего года, сообщила компания.
"Назначить Колмогорова Владимира Васильевича генеральным директором общества сроком на 1 (один) год с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года (включительно)", - сказано в сообщении компании.
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