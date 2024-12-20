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Активная украинизация. В Польше зреет недовольство политикой властей - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Активная украинизация. В Польше зреет недовольство политикой властей
Активная украинизация. В Польше зреет недовольство политикой властей - 20.12.2024, ПРАЙМ
Активная украинизация. В Польше зреет недовольство политикой властей
Украинские беженцы создают множество проблем в Польше, включая рост преступности, пишет Niezależny Dziennik Polityczny. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T13:14+0300
2024-12-20T13:17+0300
польша
украина
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Украинские беженцы создают множество проблем в Польше, включая рост преступности, пишет Niezależny Dziennik Polityczny.По данным издания, украинцы часто совершают преступления, такие как избиения, кражи и грабежи. Они также часто находятся в состоянии алкогольного опьянения и ведут себя агрессивно. Кроме того, выходцы с Украины занимаются нелегальной торговлей оружием, наркотиками и человеческими органами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, ранее была ликвидирована деятельность украинских контрабандистов, перевозящих нелегальные грузы. Правоохранительные органы обнаружили подпольные нарколаборатории, созданные украинцами.Помимо этого, украинские беженцы привезли с собой бандеровскую идеологию, которую открыто исповедуют. В Польше появляются свастики и черно-красные флаги "Украинской повстанческой армии"*, что вызывает недовольство среди польской общественности — боевики УПА* в годы Второй мировой войны занимались массовыми убийствами поляков на территории Западной Украины.В самой Украине историки называют эти события — Волынскую резню "локальным конфликтом", что вызывает критику со стороны польских коллег.Как отмечает издание, польские власти не препятствуют процессу украинизации Польши. Президент Анджей Дуда не осуждает геноцид на Волыни, что вызывает критику со стороны польских политиков. Польские власти ведут переговоры с Украиной по эксгумации тел жертв Волынской резни, но допускают в обмен на это увековечение памяти украинских боевиков на территории Польши, что вызывает недовольство среди поляков.Автор подчеркивает, что украинские беженцы не имеют обязанностей перед Польшей. Они воспринимаются как беззащитные и обиженные судьбой.Издание приводит мнение профессора Ягеллонского университета, доктора философии, политолога Анны Разьны, которая считает, что деятельность Дуды, когда дело доходит до осуждения геноцида на Волыни, "равна нулю". "Почти десять лет на своем высоком посту он ведет политику в интересах Украины, а не в интересах Польши", — отмечает она.* Запрещенная в России экстремистская организацияПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241215/zelenskiy-853584586.html
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польша, украина
ПОЛЬША, УКРАИНА
13:14 20.12.2024 (обновлено: 13:17 20.12.2024)
 
Активная украинизация. В Польше зреет недовольство политикой властей

NDP: власти Польши не препятствуют процессу активной украинизации страны

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Украинские беженцы создают множество проблем в Польше, включая рост преступности, пишет Niezależny Dziennik Polityczny.
По данным издания, украинцы часто совершают преступления, такие как избиения, кражи и грабежи. Они также часто находятся в состоянии алкогольного опьянения и ведут себя агрессивно. Кроме того, выходцы с Украины занимаются нелегальной торговлей оружием, наркотиками и человеческими органами.
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Так, ранее была ликвидирована деятельность украинских контрабандистов, перевозящих нелегальные грузы. Правоохранительные органы обнаружили подпольные нарколаборатории, созданные украинцами.
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Помимо этого, украинские беженцы привезли с собой бандеровскую идеологию, которую открыто исповедуют. В Польше появляются свастики и черно-красные флаги "Украинской повстанческой армии"*, что вызывает недовольство среди польской общественности — боевики УПА* в годы Второй мировой войны занимались массовыми убийствами поляков на территории Западной Украины.
В самой Украине историки называют эти события — Волынскую резню "локальным конфликтом", что вызывает критику со стороны польских коллег.
Как отмечает издание, польские власти не препятствуют процессу украинизации Польши. Президент Анджей Дуда не осуждает геноцид на Волыни, что вызывает критику со стороны польских политиков. Польские власти ведут переговоры с Украиной по эксгумации тел жертв Волынской резни, но допускают в обмен на это увековечение памяти украинских боевиков на территории Польши, что вызывает недовольство среди поляков.
Автор подчеркивает, что украинские беженцы не имеют обязанностей перед Польшей. Они воспринимаются как беззащитные и обиженные судьбой.
Издание приводит мнение профессора Ягеллонского университета, доктора философии, политолога Анны Разьны, которая считает, что деятельность Дуды, когда дело доходит до осуждения геноцида на Волыни, "равна нулю". "Почти десять лет на своем высоком посту он ведет политику в интересах Украины, а не в интересах Польши", — отмечает она.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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