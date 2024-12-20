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Команда Трампа заявила ЕС, что он хочет продолжать помощь Киеву, пишут СМИ

Команда Трампа заявила ЕС, что он хочет продолжать помощь Киеву, пишут СМИ - 20.12.2024, ПРАЙМ

Команда Трампа заявила ЕС, что он хочет продолжать помощь Киеву, пишут СМИ

Команда одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа заявила еврочиновникам, что его администрация хочет продолжать оказание военной помощи... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T21:31+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Команда одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа заявила еврочиновникам, что его администрация хочет продолжать оказание военной помощи Киеву, в то же время добиваясь завершения конфликта. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В публикации сказано, что ближайшие советники Трампа по внешней политике поделились намерениями в разговорах с высокопоставленными европейскими чиновниками в этом месяце. По их словам, "Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации". Отмечается, что Трамп при этом все еще считает, что Украина никогда не должна получить членства в Североатлантическом альянсе, а также все еще хочет добиваться немедленного завершения конфликта. Но теперь, по словам источников, он считает, что продолжение поставок вооружений Киеву после якобы возможного прекращения огня может обеспечить так называемый "мир с позиции силы". Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт в течение одного дня. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. В Евросоюзе ранее выражали опасения, что на фоне заявлений Трампа о намерении быстро урегулировать конфликт, он может остановить поддержку Киева.

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сша, ес, украина, дональд трамп, поддержка украины