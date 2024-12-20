Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Команда Трампа заявила ЕС, что он хочет продолжать помощь Киеву, пишут СМИ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241220/pomosch-853760683.html
Команда Трампа заявила ЕС, что он хочет продолжать помощь Киеву, пишут СМИ
Команда Трампа заявила ЕС, что он хочет продолжать помощь Киеву, пишут СМИ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Команда Трампа заявила ЕС, что он хочет продолжать помощь Киеву, пишут СМИ
Команда одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа заявила еврочиновникам, что его администрация хочет продолжать оказание военной помощи... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T21:31+0300
2024-12-20T21:50+0300
политика
сша
ес
украина
дональд трамп
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151553_0:62:3074:1791_1920x0_80_0_0_686fb4aa170aead324801dfdac3d6c1e.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Команда одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа заявила еврочиновникам, что его администрация хочет продолжать оказание военной помощи Киеву, в то же время добиваясь завершения конфликта. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В публикации сказано, что ближайшие советники Трампа по внешней политике поделились намерениями в разговорах с высокопоставленными европейскими чиновниками в этом месяце. По их словам, "Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации". Отмечается, что Трамп при этом все еще считает, что Украина никогда не должна получить членства в Североатлантическом альянсе, а также все еще хочет добиваться немедленного завершения конфликта. Но теперь, по словам источников, он считает, что продолжение поставок вооружений Киеву после якобы возможного прекращения огня может обеспечить так называемый "мир с позиции силы". Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт в течение одного дня. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. В Евросоюзе ранее выражали опасения, что на фоне заявлений Трампа о намерении быстро урегулировать конфликт, он может остановить поддержку Киева.
https://1prime.ru/20241220/traty-853759835.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151553_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_82741fbc8f790239ed6ed5c3f4a838d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, ес, украина, дональд трамп, поддержка украины
Политика, США, ЕС, УКРАИНА, Дональд Трамп, поддержка Украины
21:31 20.12.2024 (обновлено: 21:50 20.12.2024)
 
Команда Трампа заявила ЕС, что он хочет продолжать помощь Киеву, пишут СМИ

FT: команда Трампа заявила еврочиновникам, что он хочет продолжать помощь Киеву

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Команда одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа заявила еврочиновникам, что его администрация хочет продолжать оказание военной помощи Киеву, в то же время добиваясь завершения конфликта. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В публикации сказано, что ближайшие советники Трампа по внешней политике поделились намерениями в разговорах с высокопоставленными европейскими чиновниками в этом месяце. По их словам, "Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации".
Отмечается, что Трамп при этом все еще считает, что Украина никогда не должна получить членства в Североатлантическом альянсе, а также все еще хочет добиваться немедленного завершения конфликта. Но теперь, по словам источников, он считает, что продолжение поставок вооружений Киеву после якобы возможного прекращения огня может обеспечить так называемый "мир с позиции силы".
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт в течение одного дня. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В Евросоюзе ранее выражали опасения, что на фоне заявлений Трампа о намерении быстро урегулировать конфликт, он может остановить поддержку Киева.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Команда Трампа будет требовать от НАТО повысить траты на оборону, пишут СМИ
20:33
 
ПолитикаСШАЕСУКРАИНАДональд Трампподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала