Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мурманской области арестовали помощника машиниста грузового поезда - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241220/pomoschnik-mashinista-853749522.html
В Мурманской области арестовали помощника машиниста грузового поезда
В Мурманской области арестовали помощника машиниста грузового поезда - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Мурманской области арестовали помощника машиниста грузового поезда
Кандалакшский районный суд принял решение заключить под стражу помощника машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским в Мурманской области. Об... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:56+0300
2024-12-20T15:56+0300
происшествия
россия
арест
https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_0:177:3067:1902_1920x0_80_0_0_7adc7d2b48f5b2b6db34f626f6fb4631.jpg
МУРМАНСК, 20 дек – ПРАЙМ. Кандалакшский районный суд принял решение заключить под стражу помощника машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским в Мурманской области. Об этом сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. Отмечается, что согласно ходатайству следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в суде машинисту и помощнику машиниста грузового поезда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось о том, что суд отправил под стражу машиниста. Позднее аналогичную меру избрали и его помощнику. Мужчинам предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц (ч.3 ст.263 УК РФ). В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадал 31 человек, двое скончались.
https://1prime.ru/20241219/poezd-853697169.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_203ee8884b6364f17ca56da49c825025.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, арест
Происшествия, РОССИЯ, арест
15:56 20.12.2024
 
В Мурманской области арестовали помощника машиниста грузового поезда

Помощника машиниста грузового поезда, попавшего в аварию, отправили под стражу

© Sputnik | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МУРМАНСК, 20 дек – ПРАЙМ. Кандалакшский районный суд принял решение заключить под стражу помощника машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским в Мурманской области. Об этом сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
Отмечается, что согласно ходатайству следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в суде машинисту и помощнику машиниста грузового поезда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось о том, что суд отправил под стражу машиниста. Позднее аналогичную меру избрали и его помощнику.
Мужчинам предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц (ч.3 ст.263 УК РФ).
В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадал 31 человек, двое скончались.
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
Названа возможная причина ЧП с поездами в Мурманской области
Вчера, 10:53
 
ПроисшествияРОССИЯарест
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала