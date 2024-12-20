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В Мурманской области арестовали помощника машиниста грузового поезда

В Мурманской области арестовали помощника машиниста грузового поезда - 20.12.2024, ПРАЙМ

В Мурманской области арестовали помощника машиниста грузового поезда

Кандалакшский районный суд принял решение заключить под стражу помощника машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским в Мурманской области. Об... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T15:56+0300

2024-12-20T15:56+0300

2024-12-20T15:56+0300

происшествия

россия

арест

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МУРМАНСК, 20 дек – ПРАЙМ. Кандалакшский районный суд принял решение заключить под стражу помощника машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским в Мурманской области. Об этом сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. Отмечается, что согласно ходатайству следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в суде машинисту и помощнику машиниста грузового поезда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось о том, что суд отправил под стражу машиниста. Позднее аналогичную меру избрали и его помощнику. Мужчинам предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц (ч.3 ст.263 УК РФ). В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадал 31 человек, двое скончались.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, арест