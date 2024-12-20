https://1prime.ru/20241220/portfel-853729351.html

Российский портфель гособлигаций США за октябрь вырос до $28 млн

Российский портфель гособлигаций США за октябрь вырос до $28 млн - 20.12.2024, ПРАЙМ

Российский портфель гособлигаций США за октябрь вырос до $28 млн

Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь увеличился до 28 миллионов долларов с уровня сентября в 25 миллионов, свидетельствуют данные... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T07:49+0300

2024-12-20T07:49+0300

2024-12-20T08:31+0300

экономика

россия

финансы

сша

москва

япония

минфин сша

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь увеличился до 28 миллионов долларов с уровня сентября в 25 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за октябрь, российский портфель теперь состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В сентябре объем вложений составлял 22 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,102 триллиона долларов с 1,123 триллиона в сентябре. На втором месте - Китай с 760,1 миллиарда долларов (772 миллиарда в сентябре). Третьей остается Великобритания, которая также сократила объем облигаций на своем балансе - до 746 миллиардов с 764,4 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20241129/gosdolg-853186562.html

сша

москва

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сша, москва, япония, минфин сша, минфин сша