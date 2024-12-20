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Российский портфель гособлигаций США за октябрь вырос до $28 млн
Российский портфель гособлигаций США за октябрь вырос до $28 млн - 20.12.2024, ПРАЙМ
Российский портфель гособлигаций США за октябрь вырос до $28 млн
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь увеличился до 28 миллионов долларов с уровня сентября в 25 миллионов, свидетельствуют данные... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T07:49+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь увеличился до 28 миллионов долларов с уровня сентября в 25 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за октябрь, российский портфель теперь состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В сентябре объем вложений составлял 22 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,102 триллиона долларов с 1,123 триллиона в сентябре. На втором месте - Китай с 760,1 миллиарда долларов (772 миллиарда в сентябре). Третьей остается Великобритания, которая также сократила объем облигаций на своем балансе - до 746 миллиардов с 764,4 миллиарда долларов.
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россия, финансы, сша, москва, япония, минфин сша, минфин сша
Экономика, РОССИЯ, Финансы, США, МОСКВА, ЯПОНИЯ, Минфин США, минфин США
Российский портфель гособлигаций США за октябрь вырос до $28 млн
Российский портфель гособлигаций США за октябрь увеличился до 28 млн долларов
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за октябрь увеличился до 28 миллионов долларов с уровня сентября в 25 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за октябрь, российский портфель теперь состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В сентябре объем вложений составлял 22 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,102 триллиона долларов с 1,123 триллиона в сентябре. На втором месте - Китай с 760,1 миллиарда долларов (772 миллиарда в сентябре). Третьей остается Великобритания, которая также сократила объем облигаций на своем балансе - до 746 миллиардов с 764,4 миллиарда долларов.
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