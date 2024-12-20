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Котяков назвал сумму максимального единого пособия на ребенка с 2025 года - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Котяков назвал сумму максимального единого пособия на ребенка с 2025 года
Котяков назвал сумму максимального единого пособия на ребенка с 2025 года - 20.12.2024, ПРАЙМ
Котяков назвал сумму максимального единого пособия на ребенка с 2025 года
Сумма максимального единого пособия с 2025 года составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Об этом сообщил в ходе заседания Госсовета по вопросам | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T17:57+0300
2024-12-20T17:58+0300
россия
минтруд
антон котяков
детское пособие
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сумма максимального единого пособия с 2025 года составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Об этом сообщил в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ глава Минтруда России Антон Котяков. По словам министра, рост выплаты составит 14,8% за счет роста прожиточного минимума с 1 января 2025 года. Сегодня каждый третий ребенок в России получает единое пособие, добавил он.Котяков также отметил, что со следующего года семья сможет получать такую помощь без необходимости предоставления повторного прохождения оценки нуждаемости, то есть при рождении второго, третьего и последующего детей.
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россия, минтруд, антон котяков, детское пособие
РОССИЯ, Минтруд, Антон Котяков, детское пособие
17:57 20.12.2024 (обновлено: 17:58 20.12.2024)
 
Котяков назвал сумму максимального единого пособия на ребенка с 2025 года

Котяков: максимальное единое пособие на ребенка будет выше 17 тысяч руб в месяц

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сумма максимального единого пособия с 2025 года составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Об этом сообщил в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ глава Минтруда России Антон Котяков.
По словам министра, рост выплаты составит 14,8% за счет роста прожиточного минимума с 1 января 2025 года. Сегодня каждый третий ребенок в России получает единое пособие, добавил он.
Котяков также отметил, что со следующего года семья сможет получать такую помощь без необходимости предоставления повторного прохождения оценки нуждаемости, то есть при рождении второго, третьего и последующего детей.
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РОССИЯМинтрудАнтон Котяковдетское пособие
 
 
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