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Котяков назвал сумму максимального единого пособия на ребенка с 2025 года

Котяков назвал сумму максимального единого пособия на ребенка с 2025 года - 20.12.2024, ПРАЙМ

Котяков назвал сумму максимального единого пособия на ребенка с 2025 года

Сумма максимального единого пособия с 2025 года составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Об этом сообщил в ходе заседания Госсовета по вопросам | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T17:57+0300

2024-12-20T17:57+0300

2024-12-20T17:58+0300

россия

минтруд

антон котяков

детское пособие

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сумма максимального единого пособия с 2025 года составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Об этом сообщил в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ глава Минтруда России Антон Котяков. По словам министра, рост выплаты составит 14,8% за счет роста прожиточного минимума с 1 января 2025 года. Сегодня каждый третий ребенок в России получает единое пособие, добавил он.Котяков также отметил, что со следующего года семья сможет получать такую помощь без необходимости предоставления повторного прохождения оценки нуждаемости, то есть при рождении второго, третьего и последующего детей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минтруд, антон котяков, детское пособие