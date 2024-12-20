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В Венгрии рассказали о возобновлении поставок нефти из России по "Дружбе"

В Венгрии рассказали о возобновлении поставок нефти из России по "Дружбе" - 20.12.2024, ПРАЙМ

В Венгрии рассказали о возобновлении поставок нефти из России по "Дружбе"

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что, по ее информации, поставки нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" могут возобновиться в течение нескольких... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T21:47+0300

2024-12-20T21:47+0300

2024-12-20T21:47+0300

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БУДАПЕШТ, 20 дек - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что, по ее информации, поставки нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" могут возобновиться в течение нескольких дней, все НПЗ компании обладают достаточными запасами и поставка нефтепродуктов потребителям осуществляется бесперебойно. Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщило о приостановке с четверга поставок нефти из РФ в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем. "Mol Group сообщила, что, по ее информации, поставки (нефти по "Дружбе" - ред.) могут возобновиться в течение пары дней", - приводит заявление компании портал Index. В группе компаний также отметили, что их "НПЗ производят топливо на полную мощность, поставки партнерам и розничной сети бесперебойны, в затронутых странах имеется достаточное количество стратегических запасов в соответствии с международными стандартами". Как сообщило ранее в пятницу агентство Белта со ссылкой на госконцерн "Белнефтехим", поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" на белорусские нефтеперерабатывающие заводы приостановлены, но белорусские НПЗ продолжают стабильную работу за счет созданных запасов углеводородного сырья. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск, заходит в Белоруссию и далее разветвляется на два участка: северный (идет в Польшу и Германию) и южный (через Украину в Венгрию, Словакию, Чехию).

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россия, венгрия, mol, нпз