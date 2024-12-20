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Эксперты рассказали о потенциале расширения семейной ипотеки

Эксперты рассказали о потенциале расширения семейной ипотеки - 20.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о потенциале расширения семейной ипотеки

Численность населения городов, которые могут подпасть под расширение семейной ипотеки на вторичное жилье, можно оценить в 20-21 миллион человек, считают... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T19:35+0300

2024-12-20T19:35+0300

2024-12-20T19:35+0300

экономика

россия

семейная ипотека

вторичное жилье

недвижимость

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Численность населения городов, которые могут подпасть под расширение семейной ипотеки на вторичное жилье, можно оценить в 20-21 миллион человек, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. В пятницу на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок жилья в регионах, где почти не строится новое жилье. "Мы в апреле этого года оценивали, что в 771 городе не велось строительство жилья. В них может проживать до 21 миллиона человек. Если говорить о тех городах, где на протяжении многих лет отсутствует активность застройщиков, то их число составит около 600", - рассказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Он отметил, что для многих из жителей этих городов вопрос приобретения новой квартиры может являться ключевым при принятии решения о переезде, особенно в нынешних условиях запретительных рыночных ставок по ипотеке. Соответственно, считает глава РАСК, такое решение отчасти позволит удержать человеческий капитал в населенных пунктах с низким уровнем строительства. По словам главного эксперта компании "Русипотека" Сергея Гордейко, в России только в малых городах с небольшим объемом строительства проживает около 15 миллионов человек. "Если добавить города крупнее, то выйдем на 20 миллионов. Инициатива очень правильная. Семьям в таких городах надо расширяться. При ставке ипотеки в 6% количество желающих будет достаточно", - подчеркнул он. При этом, указал руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов, решение о частичном расширении семейной ипотеки на вторичный рынок жилья может усилить и наметившуюся сейчас в России тенденцию перетока спроса с сегмента новостроек в сегмент готового жилья. "Там чуть ниже цены, более широкий выбор и есть возможность эффективнее торговаться. Кроме того, на вторичном рынке нет рисков срыва сроков строительства, которые сейчас могут стать ограничением для части потенциальных покупателей первички", - резюмировал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, семейная ипотека, вторичное жилье, недвижимость