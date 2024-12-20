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Премьер Словакии пообещал блокировать санкции против России - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Премьер Словакии пообещал блокировать санкции против России
Премьер Словакии пообещал блокировать санкции против России - 20.12.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии пообещал блокировать санкции против России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T03:57+0300
2024-12-20T03:57+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
словакия
рф
брюссель
роберт фицо
ес
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БРАТИСЛАВА, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли. "В рамках своего выступления я сообщил, что, если будут приниматься в будущем какие-либо санкции против РФ и они будут касаться программы мирного атома, то я буду блокировать такие санкции", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он напомнил, что Словакия в большой степени полагается на работу своих АЭС в вопросе обеспечения электроэнергией. "Наши (атомные) электростанции российского происхождения, хотим мы этого или нет. Сотрудничество имеет долгую традицию и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, неприемлемы", - добавил Фицо. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
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мировая экономика, словакия, рф, брюссель, роберт фицо, ес
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, РФ, Брюссель, Роберт Фицо, ЕС
03:57 20.12.2024
 
Премьер Словакии пообещал блокировать санкции против России

Премьер Словакии Фицо пообещал блокировать санкции против России в атомной отрасли

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БРАТИСЛАВА, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли.
"В рамках своего выступления я сообщил, что, если будут приниматься в будущем какие-либо санкции против РФ и они будут касаться программы мирного атома, то я буду блокировать такие санкции", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Он напомнил, что Словакия в большой степени полагается на работу своих АЭС в вопросе обеспечения электроэнергией.
"Наши (атомные) электростанции российского происхождения, хотим мы этого или нет. Сотрудничество имеет долгую традицию и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, неприемлемы", - добавил Фицо.
В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаСЛОВАКИЯРФБрюссельРоберт ФицоЕС
 
 
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