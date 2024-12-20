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Премьер Словакии пообещал блокировать санкции против России
Премьер Словакии пообещал блокировать санкции против России - 20.12.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии пообещал блокировать санкции против России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T03:57+0300
2024-12-20T03:57+0300
2024-12-20T03:57+0300
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БРАТИСЛАВА, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли.
"В рамках своего выступления я сообщил, что, если будут приниматься в будущем какие-либо санкции против РФ и они будут касаться программы мирного атома, то я буду блокировать такие санкции", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Он напомнил, что Словакия в большой степени полагается на работу своих АЭС в вопросе обеспечения электроэнергией.
"Наши (атомные) электростанции российского происхождения, хотим мы этого или нет. Сотрудничество имеет долгую традицию и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, неприемлемы", - добавил Фицо.
В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
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мировая экономика, словакия, рф, брюссель, роберт фицо, ес
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, РФ, Брюссель, Роберт Фицо, ЕС
Премьер Словакии пообещал блокировать санкции против России
Премьер Словакии Фицо пообещал блокировать санкции против России в атомной отрасли
БРАТИСЛАВА, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли.
"В рамках своего выступления я сообщил, что, если будут приниматься в будущем какие-либо санкции против РФ и они будут касаться программы мирного атома, то я буду блокировать такие санкции", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Он напомнил, что Словакия в большой степени полагается на работу своих АЭС в вопросе обеспечения электроэнергией.
"Наши (атомные) электростанции российского происхождения, хотим мы этого или нет. Сотрудничество имеет долгую традицию и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, неприемлемы", - добавил Фицо.
В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).