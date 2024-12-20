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В Белоруссии сообщили о приостановке прокачки нефти по "Дружбе" к НПЗ

В Белоруссии сообщили о приостановке прокачки нефти по "Дружбе" к НПЗ - 20.12.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии сообщили о приостановке прокачки нефти по "Дружбе" к НПЗ

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" на белорусские нефтеперерабатывающие заводы приостановлена, но белорусские НПЗ продолжают стабильную работу за счет... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T18:28+0300

2024-12-20T18:28+0300

2024-12-20T18:28+0300

белоруссия

нпз

белнефтехим

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МИНСК, 20 дек – ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" на белорусские нефтеперерабатывающие заводы приостановлена, но белорусские НПЗ продолжают стабильную работу за счет созданных запасов углеводородного сырья, сообщило в пятницу агентство Белта. "Поставки нефти действительно приостановлены", - приводит агентство комментарий госконцерна "Белнефтехим" по поводу сообщений в СМИ о приостановке прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" с 19 декабря из-за технических проблем. По данным концерна, в стране созданы достаточные запасы для бесперебойной работы НПЗ, "оба завода продолжают свою стабильную работу, обеспечивая отгрузки нефтепродуктов в полном объеме как на внутренний рынок, так и на экспорт".

https://1prime.ru/20241206/druzhba-853377811.html

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белоруссия, нпз, белнефтехим