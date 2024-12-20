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В Белоруссии сообщили о приостановке прокачки нефти по "Дружбе" к НПЗ - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии сообщили о приостановке прокачки нефти по "Дружбе" к НПЗ
В Белоруссии сообщили о приостановке прокачки нефти по "Дружбе" к НПЗ - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии сообщили о приостановке прокачки нефти по "Дружбе" к НПЗ
Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" на белорусские нефтеперерабатывающие заводы приостановлена, но белорусские НПЗ продолжают стабильную работу за счет... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T18:28+0300
2024-12-20T18:28+0300
белоруссия
нпз
белнефтехим
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МИНСК, 20 дек – ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" на белорусские нефтеперерабатывающие заводы приостановлена, но белорусские НПЗ продолжают стабильную работу за счет созданных запасов углеводородного сырья, сообщило в пятницу агентство Белта. "Поставки нефти действительно приостановлены", - приводит агентство комментарий госконцерна "Белнефтехим" по поводу сообщений в СМИ о приостановке прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" с 19 декабря из-за технических проблем. По данным концерна, в стране созданы достаточные запасы для бесперебойной работы НПЗ, "оба завода продолжают свою стабильную работу, обеспечивая отгрузки нефтепродуктов в полном объеме как на внутренний рынок, так и на экспорт".
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белоруссия
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белоруссия, нпз, белнефтехим
БЕЛОРУССИЯ, НПЗ, Белнефтехим
18:28 20.12.2024
 
В Белоруссии сообщили о приостановке прокачки нефти по "Дружбе" к НПЗ

"Белнефтехим": прокачка нефти по "Дружбе" к НПЗ в Белоруссии приостановлена

© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанк% Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
% Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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МИНСК, 20 дек – ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" на белорусские нефтеперерабатывающие заводы приостановлена, но белорусские НПЗ продолжают стабильную работу за счет созданных запасов углеводородного сырья, сообщило в пятницу агентство Белта.
"Поставки нефти действительно приостановлены", - приводит агентство комментарий госконцерна "Белнефтехим" по поводу сообщений в СМИ о приостановке прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" с 19 декабря из-за технических проблем.
По данным концерна, в стране созданы достаточные запасы для бесперебойной работы НПЗ, "оба завода продолжают свою стабильную работу, обеспечивая отгрузки нефтепродуктов в полном объеме как на внутренний рынок, так и на экспорт".
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Белград надеется согласовать с Венгрией нефтепровод-отвод от "Дружбы"
6 декабря, 09:53
 
БЕЛОРУССИЯНПЗБелнефтехим
 
 
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