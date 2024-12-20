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В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу словами об "Орешнике"
В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу словами об "Орешнике" - 20.12.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу словами об "Орешнике"
Президент России Владимир Путин своими заявлениями об "Орешнике" направил Западу определенные сигналы. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T12:56+0300
2024-12-20T12:56+0300
2024-12-20T12:56+0300
политика
россия
запад
владимир путин
"орешник"
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своими заявлениями об "Орешнике" направил Западу определенные сигналы. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети Х."Я интерпретирую его действия как попытку объяснить двухлетнему ребенку (то есть западным лидерам), что огонь горячий и обожжет вас, если вы к нему прикоснетесь", — заметил Шрайвер.Эксперт также отметил, что русским очевидно, что им приходится взаимодействовать с субъектами, которым логика неочевидна.Ранее в рамках ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин предложил западным экспертам дуэль, предложив выбрать цель в Киеве и попытаться перехватить удар, нанесенный "Орешником".
https://1prime.ru/20241219/oreshnik-853722792.html
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россия, запад, владимир путин, "орешник"
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин, "Орешник"
В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу словами об "Орешнике"
Аналитик Шрайвер: Путин словами об "Орешнике" послал сигнал западным лидерам
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин своими заявлениями об "Орешнике" направил Западу определенные сигналы. Такое мнение выразил
американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети Х.
"Я интерпретирую его действия как попытку объяснить двухлетнему ребенку (то есть западным лидерам), что огонь горячий и обожжет вас, если вы к нему прикоснетесь", — заметил Шрайвер.
Эксперт также отметил, что русским очевидно, что им приходится взаимодействовать с субъектами, которым логика неочевидна.
Ранее в рамках ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин предложил западным экспертам дуэль, предложив выбрать цель в Киеве и попытаться перехватить удар, нанесенный "Орешником".
Путин: дуэль "Орешника" с ПВО можно провести не только в Киеве