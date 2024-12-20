https://1prime.ru/20241220/putin-853753637.html

Путин призвал преодолеть ситуацию со снижением рождаемости

Путин призвал преодолеть ситуацию со снижением рождаемости - 20.12.2024, ПРАЙМ

Путин призвал преодолеть ситуацию со снижением рождаемости

Глава государства Владимир Путин призвал преодолеть Негативную ситуацию со снижением рождаемости в России. Об этом он заявил в рамках заседания Госсовета по... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T17:17+0300

2024-12-20T17:17+0300

2024-12-20T17:17+0300

россия

владимир путин

семья

демография

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин призвал преодолеть Негативную ситуацию со снижением рождаемости в России. Об этом он заявил в рамках заседания Госсовета по вопросам поддержки семей."Вместе с тем сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывание времени вступления в брак и рождения детей. И эту негативную ситуацию мы обязаны переломить", - отметил президент.По словам российского лидера, поддержка и защита семьи имеют непреходящий характер для решения демографических проблем. Кроме того, для успешного будущего России и ее развития необходимо иметь гораздо больше россиян, особенно многодетных семей.Президент также подчеркнул, что матери-героини России должны иметь такой же статус и социальные гарантии, как и герои труда.

https://1prime.ru/20240425/rozhdaemost-847677598.html

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россия, владимир путин, семья, демография