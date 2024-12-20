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В Швейцарии назвали стоимость ремонтных работ на "Северном потоке — 2"
В Швейцарии назвали стоимость ремонтных работ на "Северном потоке — 2" - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Швейцарии назвали стоимость ремонтных работ на "Северном потоке — 2"
ЦУГ (Швейцария), 20 дек - ПРАЙМ. Верхний уровень стоимости ожидаемых ремонтных затрат на газопровод Nord Stream 2 составляет 633 миллиона евро, с учетом... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:48+0300
2024-12-20T15:48+0300
2024-12-20T16:09+0300
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ЦУГ (Швейцария), 20 дек - ПРАЙМ. Верхний уровень стоимости ожидаемых ремонтных затрат на газопровод Nord Stream 2 составляет 633 миллиона евро, с учетом будущего использования трубопровода. Об этом рассказал представитель Transliq AG, швейцарского ликвидатора оператора газопровода "Северного потока — 2", Роберт Бехлер.Компанию Transliq AG назначили в качестве временного административного управляющего Nord Stream 2 AG.В ходе выступления на судебном заседании в пятницу, посвященном делу о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG, Бехлер заявил, что газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат в размере 633 миллионов евро. По его словам, эти расходы находятся на верхней границе ожиданий и основываются на будущем использовании трубопровода, а не на выводе его из эксплуатации.На просьбу судьи уточнить, насколько реалистична оценка Transliq о будущем использовании магистрали, Бехлер напомнил о прогнозах на высокий спрос энергоносителей в Европе."Я думаю, что все мы можем делать одинаковые предположения относительно того, изменится ли геополитическая ситуация в следующие годы. Считается, что в Западной Европе будет высокий спрос на энергию, и как указано в оценочном отчете, транспортные расходы через газопровод (Nord Stream 2 AG) относительно низки. Исходя из того, что геополитическая ситуация стабилизируется и потребность останется, основана и оценка (об использовании в будущем - ред.) газопровода", — пояснил представитель Transliq.Ранее сообщалось, что в пятницу в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.По словам судьи, предполагается, что решение о реструктуризации долга Nord Stream AG будет вынесено 9 или 10 января 2025 года. Если соглашение с кредиторами будет достигнуто, то процедуры банкротства компании можно будет избежать.Ранее также сообщалось, что процедуру банкротства оператора продлевали на полгода уже несколько раз. В последний раз суд Цуга в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года. Это крайний срок продления процедуры, предусмотренный по закону. К этой дате необходимо вынести решение, будет произведена реструктуризация долгов, или необходимо банкротство.
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россия, швейцария, северный поток-2, ремонт
Экономика, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, Северный поток-2, ремонт
В Швейцарии назвали стоимость ремонтных работ на "Северном потоке — 2"
Transliq AG: расходы на ремонт "Северного потока — 2" составят 633 млн евро
ЦУГ (Швейцария), 20 дек - ПРАЙМ. Верхний уровень стоимости ожидаемых ремонтных затрат на газопровод Nord Stream 2 составляет 633 миллиона евро, с учетом будущего использования трубопровода. Об этом рассказал представитель Transliq AG, швейцарского ликвидатора оператора газопровода "Северного потока — 2", Роберт Бехлер.
Компанию Transliq AG назначили в качестве временного административного управляющего Nord Stream 2 AG.
В ходе выступления на судебном заседании в пятницу, посвященном делу о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG, Бехлер заявил, что газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат в размере 633 миллионов евро. По его словам, эти расходы находятся на верхней границе ожиданий и основываются на будущем использовании трубопровода, а не на выводе его из эксплуатации.
На просьбу судьи уточнить, насколько реалистична оценка Transliq о будущем использовании магистрали, Бехлер напомнил о прогнозах на высокий спрос энергоносителей в Европе.
"Я думаю, что все мы можем делать одинаковые предположения относительно того, изменится ли геополитическая ситуация в следующие годы. Считается, что в Западной Европе будет высокий спрос на энергию, и как указано в оценочном отчете, транспортные расходы через газопровод (Nord Stream 2 AG) относительно низки. Исходя из того, что геополитическая ситуация стабилизируется и потребность останется, основана и оценка (об использовании в будущем - ред.) газопровода", — пояснил представитель Transliq.
Ранее сообщалось, что в пятницу в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
По словам судьи, предполагается, что решение о реструктуризации долга Nord Stream AG будет вынесено 9 или 10 января 2025 года. Если соглашение с кредиторами будет достигнуто, то процедуры банкротства компании можно будет избежать.
Ранее также сообщалось, что процедуру банкротства оператора продлевали на полгода уже несколько раз. В последний раз суд Цуга в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года. Это крайний срок продления процедуры, предусмотренный по закону. К этой дате необходимо вынести решение, будет произведена реструктуризация долгов, или необходимо банкротство.
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