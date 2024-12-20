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Эксперт объяснил решение ЦБ сохранить ключевую ставку

Эксперт объяснил решение ЦБ сохранить ключевую ставку - 20.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил решение ЦБ сохранить ключевую ставку

Решение Банка России сохранить ключевую ставку призвано несколько снизить накал страстей, однако с точки зрения макроэкономики повышение было бы более... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T15:01+0300

2024-12-20T15:01+0300

2024-12-20T15:01+0300

экономика

россия

ставка банка россии

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Решение Банка России сохранить ключевую ставку призвано несколько снизить накал страстей, однако с точки зрения макроэкономики повышение было бы более оправданным, таком мнение высказал РИА Новости доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Даниил Петухов. Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%. "Большинство экспертов прогнозировало следующее повышение ставки на 2 или даже на 5 процентных пунктов, ориентируясь на показатели инфляции в последние недели. Такое решение было бы оправданным с точки зрения макроэкономики. Но с бюрократической точки зрения, чтобы несколько снизить накал страстей, ставку решили не трогать. Так сказать, ни нашим ни вашим. Слишком много критики действий ЦБ было на разных уровнях", - считает Петухов. По его словам, в целом для экономики в данном случае ставка не сыграет существенной роли. "Экономический рост такое решение стимулировать не будет, инфляцию не остановит", - пояснил он. Накануне президент России Владимир Путин во время прямой линии сказал, что при борьбе с инфляцией в России имеются недоработки: некоторые эксперты полагают, что Центробанк мог бы раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, а правительство - своевременно принимать отраслевые меры. Вместе с тем он отметил, что и правительство, и ЦБ в связи с разогревом экономики ставят задачу по ее "мягкой посадке". По данным Росстата, инфляция в России составила в ноябре 8,88% в годовом выражении. Это больше, чем прогнозы Минэкономразвития (7,3%) и ЦБ (8-8,5%) на текущий год. На 16 декабря годовая инфляция ускорилась до 9,5%.

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