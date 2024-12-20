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Решетников прокомментировал решение ЦБ сохранить уровень ключевой ставки - 20.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241220/reshetnikov-853759173.html
Решетников прокомментировал решение ЦБ сохранить уровень ключевой ставки
Решетников прокомментировал решение ЦБ сохранить уровень ключевой ставки - 20.12.2024, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал решение ЦБ сохранить уровень ключевой ставки
Охлаждение экономики России идет, и достаточно активно, нельзя допустить, чтобы эти процессы зашли далеко, поэтому решение ЦБ сохранить ставку на уровне 21%... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T20:04+0300
2024-12-20T20:04+0300
экономика
россия
максим решетников
ставка банка россии
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Охлаждение экономики России идет, и достаточно активно, нельзя допустить, чтобы эти процессы зашли далеко, поэтому решение ЦБ сохранить ставку на уровне 21% является крайне сбалансированным, считает министр экономического развития России Максим Решетников. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. "Мы понимаем ту аргументацию, которая лежала в основе принятия этого решения. Мы разделяем эти цифры, понимаем, что охлаждение экономики идет, что оно идет достаточно активно, в то же время понятно, что такие быстро происходящие процессы, когда они отразятся уже в официальной статистике, в общем и целом могут зайти достаточно далеко. Поэтому, мне кажется, принято в текущем варианте крайне сбалансированное решение", - сказал Решетников журналистам. Он напомнил, что в арсенале правительства и Банка России есть целый комплекс совместных инициатив для борьбы с инфляцией. Одна из них касается изменения подхода к льготным программам кредитования. Министр отметил, что необходим мониторинг того, насколько кабмин своей политикой субсидирования процентных ставок влияет на денежно-кредитную политику. "Мы сейчас наладили полный мониторинг и обмен информацией и готовимся к поэтапному изменению распределения риска в этой связи. Второе направление нашей совместной работы - это вопросы кредитования госкомпаний и понимание, как кредиты распределяются в экономике с тем, чтобы частному сектору по максимуму досталось кредитов", - продолжил он. "И плюс уже та работа правительства антиинфляционная, которая есть, это и меры таможенно-тарифной политики, которые мы последнее время достаточно большим пакетом приняли и принимаем еще. И главное - это, конечно, вопрос развития экономики предложения, то, что касается как раз различного рода отраслевых программ, это касается и нового витка инвестиционного цикла в сельском хозяйстве и по ряду других направлений", - подчеркнул Решетников.
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россия, максим решетников, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, Максим Решетников, ставка Банка России
20:04 20.12.2024
 
Решетников прокомментировал решение ЦБ сохранить уровень ключевой ставки

Решетников назвал решение ЦБ сохранить ключевую ставку крайне сбалансированным

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Охлаждение экономики России идет, и достаточно активно, нельзя допустить, чтобы эти процессы зашли далеко, поэтому решение ЦБ сохранить ставку на уровне 21% является крайне сбалансированным, считает министр экономического развития России Максим Решетников.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
"Мы понимаем ту аргументацию, которая лежала в основе принятия этого решения. Мы разделяем эти цифры, понимаем, что охлаждение экономики идет, что оно идет достаточно активно, в то же время понятно, что такие быстро происходящие процессы, когда они отразятся уже в официальной статистике, в общем и целом могут зайти достаточно далеко. Поэтому, мне кажется, принято в текущем варианте крайне сбалансированное решение", - сказал Решетников журналистам.
Он напомнил, что в арсенале правительства и Банка России есть целый комплекс совместных инициатив для борьбы с инфляцией. Одна из них касается изменения подхода к льготным программам кредитования. Министр отметил, что необходим мониторинг того, насколько кабмин своей политикой субсидирования процентных ставок влияет на денежно-кредитную политику.
"Мы сейчас наладили полный мониторинг и обмен информацией и готовимся к поэтапному изменению распределения риска в этой связи. Второе направление нашей совместной работы - это вопросы кредитования госкомпаний и понимание, как кредиты распределяются в экономике с тем, чтобы частному сектору по максимуму досталось кредитов", - продолжил он.
"И плюс уже та работа правительства антиинфляционная, которая есть, это и меры таможенно-тарифной политики, которые мы последнее время достаточно большим пакетом приняли и принимаем еще. И главное - это, конечно, вопрос развития экономики предложения, то, что касается как раз различного рода отраслевых программ, это касается и нового витка инвестиционного цикла в сельском хозяйстве и по ряду других направлений", - подчеркнул Решетников.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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19:11
 
ЭкономикаРОССИЯМаксим Решетниковставка Банка России
 
 
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