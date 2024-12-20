https://1prime.ru/20241220/reshetnikov-853759173.html
Решетников прокомментировал решение ЦБ сохранить уровень ключевой ставки
Решетников прокомментировал решение ЦБ сохранить уровень ключевой ставки - 20.12.2024, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал решение ЦБ сохранить уровень ключевой ставки
Охлаждение экономики России идет, и достаточно активно, нельзя допустить, чтобы эти процессы зашли далеко, поэтому решение ЦБ сохранить ставку на уровне 21%... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T20:04+0300
2024-12-20T20:04+0300
2024-12-20T20:04+0300
экономика
россия
максим решетников
ставка банка россии
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Охлаждение экономики России идет, и достаточно активно, нельзя допустить, чтобы эти процессы зашли далеко, поэтому решение ЦБ сохранить ставку на уровне 21% является крайне сбалансированным, считает министр экономического развития России Максим Решетников. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. "Мы понимаем ту аргументацию, которая лежала в основе принятия этого решения. Мы разделяем эти цифры, понимаем, что охлаждение экономики идет, что оно идет достаточно активно, в то же время понятно, что такие быстро происходящие процессы, когда они отразятся уже в официальной статистике, в общем и целом могут зайти достаточно далеко. Поэтому, мне кажется, принято в текущем варианте крайне сбалансированное решение", - сказал Решетников журналистам. Он напомнил, что в арсенале правительства и Банка России есть целый комплекс совместных инициатив для борьбы с инфляцией. Одна из них касается изменения подхода к льготным программам кредитования. Министр отметил, что необходим мониторинг того, насколько кабмин своей политикой субсидирования процентных ставок влияет на денежно-кредитную политику. "Мы сейчас наладили полный мониторинг и обмен информацией и готовимся к поэтапному изменению распределения риска в этой связи. Второе направление нашей совместной работы - это вопросы кредитования госкомпаний и понимание, как кредиты распределяются в экономике с тем, чтобы частному сектору по максимуму досталось кредитов", - продолжил он. "И плюс уже та работа правительства антиинфляционная, которая есть, это и меры таможенно-тарифной политики, которые мы последнее время достаточно большим пакетом приняли и принимаем еще. И главное - это, конечно, вопрос развития экономики предложения, то, что касается как раз различного рода отраслевых программ, это касается и нового витка инвестиционного цикла в сельском хозяйстве и по ряду других направлений", - подчеркнул Решетников.
https://1prime.ru/20241220/stavka-853757338.html
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россия, максим решетников, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, Максим Решетников, ставка Банка России
Решетников прокомментировал решение ЦБ сохранить уровень ключевой ставки
Решетников назвал решение ЦБ сохранить ключевую ставку крайне сбалансированным
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Охлаждение экономики России идет, и достаточно активно, нельзя допустить, чтобы эти процессы зашли далеко, поэтому решение ЦБ сохранить ставку на уровне 21% является крайне сбалансированным, считает министр экономического развития России Максим Решетников.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
"Мы понимаем ту аргументацию, которая лежала в основе принятия этого решения. Мы разделяем эти цифры, понимаем, что охлаждение экономики идет, что оно идет достаточно активно, в то же время понятно, что такие быстро происходящие процессы, когда они отразятся уже в официальной статистике, в общем и целом могут зайти достаточно далеко. Поэтому, мне кажется, принято в текущем варианте крайне сбалансированное решение", - сказал Решетников журналистам.
Он напомнил, что в арсенале правительства и Банка России есть целый комплекс совместных инициатив для борьбы с инфляцией. Одна из них касается изменения подхода к льготным программам кредитования. Министр отметил, что необходим мониторинг того, насколько кабмин своей политикой субсидирования процентных ставок влияет на денежно-кредитную политику.
"Мы сейчас наладили полный мониторинг и обмен информацией и готовимся к поэтапному изменению распределения риска в этой связи. Второе направление нашей совместной работы - это вопросы кредитования госкомпаний и понимание, как кредиты распределяются в экономике с тем, чтобы частному сектору по максимуму досталось кредитов", - продолжил он.
"И плюс уже та работа правительства антиинфляционная, которая есть, это и меры таможенно-тарифной политики, которые мы последнее время достаточно большим пакетом приняли и принимаем еще. И главное - это, конечно, вопрос развития экономики предложения, то, что касается как раз различного рода отраслевых программ, это касается и нового витка инвестиционного цикла в сельском хозяйстве и по ряду других направлений", - подчеркнул Решетников.
Эксперты не исключили повышение ставки ЦБ в новом году