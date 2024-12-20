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Путин разрешил "Роснефти" сделки с ее акциями у недружественных иностранцев - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Путин разрешил "Роснефти" сделки с ее акциями у недружественных иностранцев
Путин разрешил "Роснефти" сделки с ее акциями у недружественных иностранцев - 20.12.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил "Роснефти" сделки с ее акциями у недружественных иностранцев
Президент РФ Владимир Путин разрешил "Роснефти" и лицам под ее контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями компании и лиц... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:13+0300
2024-12-20T16:13+0300
экономика
россия
владимир путин
роснефть
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил "Роснефти" и лицам под ее контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями компании и лиц под ее контролем, говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть" и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц", - говорится в документе. Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в российских стратегических компаниях и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.
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россия, владимир путин, роснефть
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Роснефть
16:13 20.12.2024
 
Путин разрешил "Роснефти" сделки с ее акциями у недружественных иностранцев

Путин разрешил "Роснефти" сделки с ее акциями, принадлежащими недружественным иностранцам

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил "Роснефти" и лицам под ее контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями компании и лиц под ее контролем, говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть" и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц", - говорится в документе.
Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в российских стратегических компаниях и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
СМИ: "Роснефть" и индийская Reliance заключили крупнейшую нефтяную сделку
12 декабря, 13:20
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинРоснефть
 
 
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