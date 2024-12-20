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Россияне стали чаще интересоваться открытием бизнеса по франшизе

Россияне стали чаще интересоваться открытием бизнеса по франшизе - 20.12.2024, ПРАЙМ

Россияне стали чаще интересоваться открытием бизнеса по франшизе

Россияне в 2024 году стали чаще интересоваться открытием бизнеса по франшизе, рост спроса по сравнению с 2022 годом составил 132%, повышенный интерес... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T03:51+0300

2024-12-20T03:51+0300

2024-12-20T03:51+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году стали чаще интересоваться открытием бизнеса по франшизе, рост спроса по сравнению с 2022 годом составил 132%, повышенный интерес предприниматели проявляли к сервисам для путешественников, автотоварам и торговле на маркетплейсах, сообщил РИА Новости главный редактор каталога франшиз Businessmens.ru Евгений Звягин. "2024 год подтвердил: рынок франчайзинга в России растет и развивается. По предварительным итогам года, рост составляет порядка 43% относительно 2023 года и 132% относительно 2022 года. Если в 2023 году резкий рост спроса на франшизы был вызван тем, что в 2022 году предприниматели откладывали свои планы на потом, то в 2024 году наблюдался устойчивый рост. Это говорит о том, что рынок франчайзинга в России становится все более привлекательным и стабильным", - сказал Звягин. Звягин подчеркнул, что в 2024 году предприниматели проявляют повышенный интерес сразу к нескольким направлениям франчайзинга. Первый из них - сервисы для путешественников. "Снятие ковидных ограничений и рост международного туризма значительно увеличили спрос на визовые центры, миграционные услуги и туристические агентства. Заявок на такие франшизы (с 2023 года - ред.) стало практически в 3,5 раза (+240%) больше", - отметил он. Вырос интерес и к бизнесу, связанному с автотоварами. "Дефицит запчастей, вызванный изменениями на авторынке, стимулировал рост интереса к франшизам автомагазинов и сервисов. В результате в 2024 году почти в 3 раза чаще пользователей интересовали проекты, связанные с торговлей автотоварами (+189%)", - рассказал Звягин. Он добавил, что более чем в 2 раза за год вырос интерес к торговле на маркетплейсах. По данным эксперта, российские компании активно осваивают и зарубежные рынки. "За последние два года российские бизнесмены открыли 11 тысяч филиалов собственного бизнеса и франшиз в зарубежных странах. В лидерах среди стран находятся Сербия (9 тысяч филиалов), ОАЭ (1,6 тысячи) и Армения (800) – эти страны привлекают предпринимателей льготными налогами, большим количеством соотечественников, а также возможностями широкого экспорта и расширения бизнеса. Кроме того, одним из приоритетных государств для российских франчайзеров за счет огромного внутреннего потребления является Китай", - сказал он. Звягин подчеркнул, что 70% покупателей берут франшизы до 1 миллиона рублей. Больше всего заявок - 36,2% поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Открывают же бизнес по франшизе россияне чаще всего осенью и реже в мае-июле. А больше всего, по данным аналитика, наибольший интерес к франшизам проявляют предприниматели 22-34 лет (34,7% заявок), за ними следуют 35-44-летние (27,3%), а также молодежь 18-24 лет (14,6%) и предприниматели от 45 до 55 лет (14,5%). "Мы прогнозируем, что в 2025 году эти тренды сохранятся и усилятся. Ожидается дальнейший рост спроса на франшизы с низким порогом входа, а также увеличение числа франчайзинговых сетей, ориентированных на региональные рынки", - заключил Звягин.

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