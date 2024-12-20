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Россияне оставили на чай операторам "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей
Россияне оставили на чай операторам "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей - 20.12.2024, ПРАЙМ
Россияне оставили на чай операторам "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей
Россияне оставили на "чай" операторам пунктов выдачи заказов "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей, и сумма самых больших чаевых за раз составила 2 тысячи... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T06:25+0300
2024-12-20T06:25+0300
2024-12-20T06:25+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Россияне оставили на "чай" операторам пунктов выдачи заказов "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей, и сумма самых больших чаевых за раз составила 2 тысячи рублей - маркетплейс ввел такую возможность полгода назад, рассказали РИА Новости в компании.
"С июля покупатели "Маркета" могут оставлять чаевые для сотрудников пунктов выдачи. За это время они оставили более 150 тысяч рублей "на чай", а самый большой чек за раз составил 2 тысячи рублей", - сказали в компании.
Операторы ПВЗ также рассказали, на какие цели они копят деньги, оставленные на "чай". Самое популярное желание - это обучение: поступление в университет, курсы или занятия по иностранным языкам.
На втором месте - путешествия. О них рассказал каждый пятый сотрудник пунктов выдачи. Чаще всего для поездки по России они выбрали Сочи, Байкал, Карелию, Санкт-Петербург и Дагестан, а среди зарубежных направлений - Японию, Испанию и ОАЭ.
Каждый десятый оператор откладывает чаевые на семью и благотворительность. "Также среди желаний операторов оказались и более необычные варианты: "на искусство", "на конфеты для посетителей ПВЗ", "на первый миллиард", "на новые татуировки", "в космос", "на поход в горы" и даже "на захват мира", - добавили в компании.
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бизнес, финансы, россия, москва, сочи, байкал, яндекс маркет, яндекс.маркет
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, СОЧИ, Байкал, Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет
Россияне оставили на чай операторам "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей
Россияне оставили на чай операторам "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Россияне оставили на "чай" операторам пунктов выдачи заказов "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей, и сумма самых больших чаевых за раз составила 2 тысячи рублей - маркетплейс ввел такую возможность полгода назад, рассказали РИА Новости в компании.
"С июля покупатели "Маркета" могут оставлять чаевые для сотрудников пунктов выдачи. За это время они оставили более 150 тысяч рублей "на чай", а самый большой чек за раз составил 2 тысячи рублей", - сказали в компании.
Операторы ПВЗ также рассказали, на какие цели они копят деньги, оставленные на "чай". Самое популярное желание - это обучение: поступление в университет, курсы или занятия по иностранным языкам.
На втором месте - путешествия. О них рассказал каждый пятый сотрудник пунктов выдачи. Чаще всего для поездки по России они выбрали Сочи, Байкал, Карелию, Санкт-Петербург и Дагестан, а среди зарубежных направлений - Японию, Испанию и ОАЭ.
Каждый десятый оператор откладывает чаевые на семью и благотворительность. "Также среди желаний операторов оказались и более необычные варианты: "на искусство", "на конфеты для посетителей ПВЗ", "на первый миллиард", "на новые татуировки", "в космос", "на поход в горы" и даже "на захват мира", - добавили в компании.