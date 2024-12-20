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Россияне оставили на чай операторам "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Россияне оставили на чай операторам "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей
Россияне оставили на чай операторам "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей - 20.12.2024, ПРАЙМ
Россияне оставили на чай операторам "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей
Россияне оставили на "чай" операторам пунктов выдачи заказов "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей, и сумма самых больших чаевых за раз составила 2 тысячи... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T06:25+0300
2024-12-20T06:25+0300
бизнес
финансы
россия
москва
сочи
байкал
яндекс маркет
яндекс.маркет
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Россияне оставили на "чай" операторам пунктов выдачи заказов "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей, и сумма самых больших чаевых за раз составила 2 тысячи рублей - маркетплейс ввел такую возможность полгода назад, рассказали РИА Новости в компании. "С июля покупатели "Маркета" могут оставлять чаевые для сотрудников пунктов выдачи. За это время они оставили более 150 тысяч рублей "на чай", а самый большой чек за раз составил 2 тысячи рублей", - сказали в компании. Операторы ПВЗ также рассказали, на какие цели они копят деньги, оставленные на "чай". Самое популярное желание - это обучение: поступление в университет, курсы или занятия по иностранным языкам. На втором месте - путешествия. О них рассказал каждый пятый сотрудник пунктов выдачи. Чаще всего для поездки по России они выбрали Сочи, Байкал, Карелию, Санкт-Петербург и Дагестан, а среди зарубежных направлений - Японию, Испанию и ОАЭ. Каждый десятый оператор откладывает чаевые на семью и благотворительность. "Также среди желаний операторов оказались и более необычные варианты: "на искусство", "на конфеты для посетителей ПВЗ", "на первый миллиард", "на новые татуировки", "в космос", "на поход в горы" и даже "на захват мира", - добавили в компании.
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192
40
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40
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бизнес, финансы, россия, москва, сочи, байкал, яндекс маркет, яндекс.маркет
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, СОЧИ, Байкал, Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет
06:25 20.12.2024
 
Россияне оставили на чай операторам "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей

Россияне оставили на чай операторам "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Россияне оставили на "чай" операторам пунктов выдачи заказов "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей, и сумма самых больших чаевых за раз составила 2 тысячи рублей - маркетплейс ввел такую возможность полгода назад, рассказали РИА Новости в компании.
"С июля покупатели "Маркета" могут оставлять чаевые для сотрудников пунктов выдачи. За это время они оставили более 150 тысяч рублей "на чай", а самый большой чек за раз составил 2 тысячи рублей", - сказали в компании.
Операторы ПВЗ также рассказали, на какие цели они копят деньги, оставленные на "чай". Самое популярное желание - это обучение: поступление в университет, курсы или занятия по иностранным языкам.
На втором месте - путешествия. О них рассказал каждый пятый сотрудник пунктов выдачи. Чаще всего для поездки по России они выбрали Сочи, Байкал, Карелию, Санкт-Петербург и Дагестан, а среди зарубежных направлений - Японию, Испанию и ОАЭ.
Каждый десятый оператор откладывает чаевые на семью и благотворительность. "Также среди желаний операторов оказались и более необычные варианты: "на искусство", "на конфеты для посетителей ПВЗ", "на первый миллиард", "на новые татуировки", "в космос", "на поход в горы" и даже "на захват мира", - добавили в компании.
 
БизнесФинансыРОССИЯМОСКВАСОЧИБайкалЯндекс МаркетЯндекс.Маркет
 
 
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