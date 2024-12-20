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Рубль перешел к умеренному укреплению в ожидании решения по ставке ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241220/rubl-853737843.html
Рубль перешел к умеренному укреплению в ожидании решения по ставке ЦБ
Рубль перешел к умеренному укреплению в ожидании решения по ставке ЦБ - 20.12.2024, ПРАЙМ
Рубль перешел к умеренному укреплению в ожидании решения по ставке ЦБ
Курс рубля умеренно подрастает к юаню после позитивного старта торгов: курс китайской валюты снижается до 13,98 рубля, ожидаемое повышение ключевой ставки... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T12:44+0300
2024-12-20T12:44+0300
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Курс рубля умеренно подрастает к юаню после позитивного старта торгов: курс китайской валюты снижается до 13,98 рубля, ожидаемое повышение ключевой ставки Центробанка в целом уже учтено рынком, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.28 мск снижается на 3 копейки, до 13,98 рубля относительно предыдущего закрытия. При этом в начале торгов курс максимально поднимался до 14,09 рубля. "В центре внимания заседание ЦБ России, на котором ожидается повышение ставки до 23% годовых. Также рассматривается повышение до 25% годовых", - отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Жесткость Банка России всегда играет на пользу рублю, и если сегодня ЦБ даст сигнал о продолжении повышения ставки в следующем году, пара "юань-рубль" может кратковременно "слетать" ниже 13,5. Однако в целом мы не ждем принципиальных изменений на валютном рынке, поэтому парой торговать лучше лишь спекулятивно", - полагает Алексей Антонов из компании "Алор Брокер". "Учитывая, как отскочили длинные ОФЗ, я бы рассматривал повышение до 23%. По крайней мере, такое повышение уже учтено рынком, да и недельная инфляция замедлилась. Решение ЦБ не окажет влияния на динамику рублевых пар. Для валютного рынка важнее спрос и предложение, чем ставки ЦБ. Полагаю, что курс доллара сохранит движение под уровнем 105 рублей несмотря на его ралли на форексе", - заключает Владислав Антонов.
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россия, рубль, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, рубль, ставка Банка России
12:44 20.12.2024
 
Рубль перешел к умеренному укреплению в ожидании решения по ставке ЦБ

Рубль умеренно укрепляется на Московской бирже в ожидании повышения ставки ЦБ

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Курс рубля умеренно подрастает к юаню после позитивного старта торгов: курс китайской валюты снижается до 13,98 рубля, ожидаемое повышение ключевой ставки Центробанка в целом уже учтено рынком, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.28 мск снижается на 3 копейки, до 13,98 рубля относительно предыдущего закрытия. При этом в начале торгов курс максимально поднимался до 14,09 рубля.
"В центре внимания заседание ЦБ России, на котором ожидается повышение ставки до 23% годовых. Также рассматривается повышение до 25% годовых", - отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
"Жесткость Банка России всегда играет на пользу рублю, и если сегодня ЦБ даст сигнал о продолжении повышения ставки в следующем году, пара "юань-рубль" может кратковременно "слетать" ниже 13,5. Однако в целом мы не ждем принципиальных изменений на валютном рынке, поэтому парой торговать лучше лишь спекулятивно", - полагает Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".
"Учитывая, как отскочили длинные ОФЗ, я бы рассматривал повышение до 23%. По крайней мере, такое повышение уже учтено рынком, да и недельная инфляция замедлилась. Решение ЦБ не окажет влияния на динамику рублевых пар. Для валютного рынка важнее спрос и предложение, чем ставки ЦБ. Полагаю, что курс доллара сохранит движение под уровнем 105 рублей несмотря на его ралли на форексе", - заключает Владислав Антонов.
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