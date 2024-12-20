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Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ сохранить ключевую ставку - 20.12.2024, ПРАЙМ
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Рубль спокойно реагирует на неожиданное решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку: юань на Московской бирже стоит, как и на закрытии четверга, около 14 рублей,... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T13:42+0300
2024-12-20T13:42+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на неожиданное решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку: юань на Московской бирже стоит, как и на закрытии четверга, около 14 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 13.47 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 14,02 рубля, и до решения ЦБ китайская валюта торговалась около 14 рублей.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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рф, ставка банка россии, рубль, реальный эффективный курс рубля
РФ, ставка Банка России, рубль, реальный эффективный курс рубля
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на неожиданное решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку: юань на Московской бирже стоит, как и на закрытии четверга, около 14 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.47 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 14,02 рубля, и до решения ЦБ китайская валюта торговалась около 14 рублей.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.