Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ сохранить ключевую ставку - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241220/rubl-853741318.html
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ сохранить ключевую ставку - 20.12.2024, ПРАЙМ
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Рубль спокойно реагирует на неожиданное решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку: юань на Московской бирже стоит, как и на закрытии четверга, около 14 рублей,... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T13:42+0300
2024-12-20T15:08+0300
рф
ставка банка россии
рубль
реальный эффективный курс рубля
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_0:82:2956:1745_1920x0_80_0_0_344b0a5e7889d6ded233350344639df1.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на неожиданное решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку: юань на Московской бирже стоит, как и на закрытии четверга, около 14 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 13.47 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 14,02 рубля, и до решения ЦБ китайская валюта торговалась около 14 рублей.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_260:0:2695:1826_1920x0_80_0_0_764aef5b4320a6858892a3531b0db549.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, ставка банка россии, рубль, реальный эффективный курс рубля
РФ, ставка Банка России, рубль, реальный эффективный курс рубля
13:42 20.12.2024 (обновлено: 15:08 20.12.2024)
 

Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ сохранить ключевую ставку

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на неожиданное решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку: юань на Московской бирже стоит, как и на закрытии четверга, около 14 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.47 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 14,02 рубля, и до решения ЦБ китайская валюта торговалась около 14 рублей.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
 
РФставка Банка Россиирубльреальный эффективный курс рубля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала