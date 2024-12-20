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Банк России назвал лучшие меры против ослабления рубля - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Банк России назвал лучшие меры против ослабления рубля
Банк России назвал лучшие меры против ослабления рубля - 20.12.2024, ПРАЙМ
Банк России назвал лучшие меры против ослабления рубля
Наилучший способ предотвращения систематического ослабления валютного курса - это сохранение рыночного характера его формирования и низкая инфляция, заявила... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:53+0300
2024-12-20T15:53+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Наилучший способ предотвращения систематического ослабления валютного курса - это сохранение рыночного характера его формирования и низкая инфляция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается динамики курса, наилучший способ предотвращения такого систематического ослабления валютного курса - это сохранение рыночного характера его формирования и низкая инфляция. Низкая инфляция при прочих равных делает курс более стабильным", - обратила внимание Набиуллина. "В целом, у нас более волатильный курс, чем был до 2022 года. После каждой волны санкций у нас повышается его волатильность, скажем так, масштаб повышения волатильности зависит от эффекта санкций, от охвата санкций", - сказала она. Санкции, которые были наложены в ноябре, также вызвали повышенную волатильность, добавила глава регулятора, но их эффекты снижаются: большинство компаний адаптируются к новым условиям. Минфин США в ноябре сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Некоторые аналитики предполагали, что санкции привели к ослаблению курса рубля к доллару и евро.
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рубль
Банк России, рубль
15:53 20.12.2024
 
Банк России назвал лучшие меры против ослабления рубля

ЦБ назвал рынок и низкую инфляцию лучшими мерами против ослабления рубля

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты.
Денежные купюры и монеты. - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Наилучший способ предотвращения систематического ослабления валютного курса - это сохранение рыночного характера его формирования и низкая инфляция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается динамики курса, наилучший способ предотвращения такого систематического ослабления валютного курса - это сохранение рыночного характера его формирования и низкая инфляция. Низкая инфляция при прочих равных делает курс более стабильным", - обратила внимание Набиуллина.
"В целом, у нас более волатильный курс, чем был до 2022 года. После каждой волны санкций у нас повышается его волатильность, скажем так, масштаб повышения волатильности зависит от эффекта санкций, от охвата санкций", - сказала она.
Санкции, которые были наложены в ноябре, также вызвали повышенную волатильность, добавила глава регулятора, но их эффекты снижаются: большинство компаний адаптируются к новым условиям.
Минфин США в ноябре сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Некоторые аналитики предполагали, что санкции привели к ослаблению курса рубля к доллару и евро.
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