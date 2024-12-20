https://1prime.ru/20241220/rubl-853749280.html
Банк России назвал лучшие меры против ослабления рубля
Банк России назвал лучшие меры против ослабления рубля - 20.12.2024, ПРАЙМ
Банк России назвал лучшие меры против ослабления рубля
Наилучший способ предотвращения систематического ослабления валютного курса - это сохранение рыночного характера его формирования и низкая инфляция, заявила... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:53+0300
2024-12-20T15:53+0300
2024-12-20T15:53+0300
банк россии
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/83346/59/833465916_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_8274c4c219c960036799851d453d4772.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Наилучший способ предотвращения систематического ослабления валютного курса - это сохранение рыночного характера его формирования и низкая инфляция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается динамики курса, наилучший способ предотвращения такого систематического ослабления валютного курса - это сохранение рыночного характера его формирования и низкая инфляция. Низкая инфляция при прочих равных делает курс более стабильным", - обратила внимание Набиуллина. "В целом, у нас более волатильный курс, чем был до 2022 года. После каждой волны санкций у нас повышается его волатильность, скажем так, масштаб повышения волатильности зависит от эффекта санкций, от охвата санкций", - сказала она. Санкции, которые были наложены в ноябре, также вызвали повышенную волатильность, добавила глава регулятора, но их эффекты снижаются: большинство компаний адаптируются к новым условиям. Минфин США в ноябре сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Некоторые аналитики предполагали, что санкции привели к ослаблению курса рубля к доллару и евро.
https://1prime.ru/20241220/stavka-853748780.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83346/59/833465916_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_0e9489a2069fbcaee7effa823916ef6d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубль
Банк России назвал лучшие меры против ослабления рубля
ЦБ назвал рынок и низкую инфляцию лучшими мерами против ослабления рубля
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Наилучший способ предотвращения систематического ослабления валютного курса - это сохранение рыночного характера его формирования и низкая инфляция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается динамики курса, наилучший способ предотвращения такого систематического ослабления валютного курса - это сохранение рыночного характера его формирования и низкая инфляция. Низкая инфляция при прочих равных делает курс более стабильным", - обратила внимание Набиуллина.
"В целом, у нас более волатильный курс, чем был до 2022 года. После каждой волны санкций у нас повышается его волатильность, скажем так, масштаб повышения волатильности зависит от эффекта санкций, от охвата санкций", - сказала она.
Санкции, которые были наложены в ноябре, также вызвали повышенную волатильность, добавила глава регулятора, но их эффекты снижаются: большинство компаний адаптируются к новым условиям.
Минфин США в ноябре сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Некоторые аналитики предполагали, что санкции привели к ослаблению курса рубля к доллару и евро.
Товарооборот Армении и России вырос вдвое