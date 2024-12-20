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При обстреле Рыльска погибли несколько человек - 20.12.2024, ПРАЙМ
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При обстреле Рыльска погибли несколько человек
При обстреле Рыльска погибли несколько человек - 20.12.2024, ПРАЙМ
При обстреле Рыльска погибли несколько человек
В результате массированного ракетного удара украинских войск по курскому городу Рыльск есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T18:20+0300
2024-12-20T18:21+0300
происшествия
россия
всу
александр хинштейн
ракетный удар
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В результате массированного ракетного удара украинских войск по курскому городу Рыльск есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, сегодня около 15.30 ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльск, есть погибшие и пострадавшие. При этом всем раненым и пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь, добавил он.Хинштейн также сообщил, что в результате ракетного удара были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные домовладения.
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россия, всу, александр хинштейн, ракетный удар
Происшествия, РОССИЯ, ВСУ, Александр Хинштейн, ракетный удар
18:20 20.12.2024 (обновлено: 18:21 20.12.2024)
 
При обстреле Рыльска погибли несколько человек

Хинштейн: при обстреле курского Рыльска есть погибшие и пострадавшие

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В результате массированного ракетного удара украинских войск по курскому городу Рыльск есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, сегодня около 15.30 ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльск, есть погибшие и пострадавшие. При этом всем раненым и пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь, добавил он.
Хинштейн также сообщил, что в результате ракетного удара были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные домовладения.
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