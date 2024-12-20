https://1prime.ru/20241220/rylsk-853755742.html

При обстреле Рыльска погибли несколько человек

При обстреле Рыльска погибли несколько человек - 20.12.2024, ПРАЙМ

При обстреле Рыльска погибли несколько человек

В результате массированного ракетного удара украинских войск по курскому городу Рыльск есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T18:20+0300

2024-12-20T18:20+0300

2024-12-20T18:21+0300

происшествия

россия

всу

александр хинштейн

ракетный удар

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/49/841494955_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_b57119b933e48b4c1afcfc94a9fc41fe.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В результате массированного ракетного удара украинских войск по курскому городу Рыльск есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, сегодня около 15.30 ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльск, есть погибшие и пострадавшие. При этом всем раненым и пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь, добавил он.Хинштейн также сообщил, что в результате ракетного удара были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные домовладения.

https://1prime.ru/20241220/udar-853742232.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всу, александр хинштейн, ракетный удар