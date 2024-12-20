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Реакция рынка на ставку может удивить - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/rynok-853732417.html
Реакция рынка на ставку может удивить
Реакция рынка на ставку может удивить - 20.12.2024, ПРАЙМ
Реакция рынка на ставку может удивить
Индекс МосБиржи по инерции в четверг прибавлял еще 2% и в моменте подлетал под 2470 п., с недавнего годового минимума за три сессии бенчмарк смог прибавить 100... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:00+0300
2024-12-20T10:00+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по инерции в четверг прибавлял еще 2% и в моменте подлетал под 2470 п., с недавнего годового минимума за три сессии бенчмарк смог прибавить 100 п. Сегодня после решения ЦБ по ставке будет волатильно — в движение придут рынки акций, облигаций и валют. Ожидается подъем ставки до 23%, но этот негатив уже в рынке, и реакция может многих удивить — не исключается даже рост акций и ОФЗ.Сильнее рынка — акции Хэдхантера (+5,9%). Ралли на фоне возврата бумаг в состав основного Индекса МосБиржи — это повышает ликвидность и вовлеченность активных трейдеров и индексных фондов. Фактор позитивный, среднесрочно ожидается рост под 4000 руб., а долгосрочный потенциал +72%, к 5700 руб.Слабее рынка — расписки Ozon (-3,7%). А вот эти бумаги, наоборот, исключили из состава индекса на фоне редомициляции корпорации. Временно они еще будут доступны, но с 1 января 2025 г. лишь для квалифицированных инвесторов. Курс рухнул под 2500 руб. Вскоре они вернутся на рынок полноценными российскими акциями со всеми правами, включая вероятность в будущем дивидендов. Долгосрочно смотрим с оптимизмом — к 4100 руб., или +64% от текущих.Рубль был волатильным — сказалась экспирация квартальных фьючерсов. В моменте юань прыгал выше 14,25, но день закрыт в падении на процент, ровно по 14. Наши оценки не меняются — на фоне стабилизации валютной ликвидности и восстановления механизмов расчетов за экспорт, а также жесткой ДКП ЦБ, ожидается дальнейшее сползание курсов инвалют. Доллар по 100 и юань ниже 14 — базовый сценарий на конец 2024 – начало 2025 г.
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Михаил Зельцер
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
10:00 20.12.2024
 

Реакция рынка на ставку может удивить

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по инерции в четверг прибавлял еще 2% и в моменте подлетал под 2470 п., с недавнего годового минимума за три сессии бенчмарк смог прибавить 100 п. Сегодня после решения ЦБ по ставке будет волатильно — в движение придут рынки акций, облигаций и валют. Ожидается подъем ставки до 23%, но этот негатив уже в рынке, и реакция может многих удивить — не исключается даже рост акций и ОФЗ.
Сильнее рынка — акции Хэдхантера (+5,9%). Ралли на фоне возврата бумаг в состав основного Индекса МосБиржи — это повышает ликвидность и вовлеченность активных трейдеров и индексных фондов. Фактор позитивный, среднесрочно ожидается рост под 4000 руб., а долгосрочный потенциал +72%, к 5700 руб.
Слабее рынка — расписки Ozon (-3,7%). А вот эти бумаги, наоборот, исключили из состава индекса на фоне редомициляции корпорации. Временно они еще будут доступны, но с 1 января 2025 г. лишь для квалифицированных инвесторов. Курс рухнул под 2500 руб. Вскоре они вернутся на рынок полноценными российскими акциями со всеми правами, включая вероятность в будущем дивидендов. Долгосрочно смотрим с оптимизмом — к 4100 руб., или +64% от текущих.
Рубль был волатильным — сказалась экспирация квартальных фьючерсов. В моменте юань прыгал выше 14,25, но день закрыт в падении на процент, ровно по 14. Наши оценки не меняются — на фоне стабилизации валютной ликвидности и восстановления механизмов расчетов за экспорт, а также жесткой ДКП ЦБ, ожидается дальнейшее сползание курсов инвалют. Доллар по 100 и юань ниже 14 — базовый сценарий на конец 2024 – начало 2025 г.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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