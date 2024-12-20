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Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций растет в начале торгов - 20.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций в начале торгов пятницы поднимается на 0,38%, следует из данных Московской биржи. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T10:08+0300

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экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы поднимается на 0,38%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,38%, до 2425,75 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,4%, до 797,14 пункта.

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российский рынок акций