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Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций растет в начале торгов - 20.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций в начале торгов пятницы поднимается на 0,38%, следует из данных Московской биржи. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:08+0300
2024-12-20T10:08+0300
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экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы поднимается на 0,38%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,38%, до 2425,75 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,4%, до 797,14 пункта.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций в начале торгов повышается на 0,38%
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы поднимается на 0,38%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,38%, до 2425,75 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,4%, до 797,14 пункта.