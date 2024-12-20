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Рынок между двух огней: необычное ралли-2025 уже началось

Рынок между двух огней: необычное ралли-2025 уже началось - 20.12.2024, ПРАЙМ

Рынок между двух огней: необычное ралли-2025 уже началось

IMOEX может восстановить часть утраченных позиций, вернувшись к уровню 3000-3200 пунктов, что подразумевает рост на 24-30%. Основными факторами для этого... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T16:48+0300

2024-12-20T16:48+0300

2024-12-20T16:48+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. IMOEX может восстановить часть утраченных позиций, вернувшись к уровню 3000-3200 пунктов, что подразумевает рост на 24-30%. Основными факторами для этого являются низкие мультипликаторы и увеличение потенциальнойдивидендной доходности после значительной коррекции котировок. В 2025 году динамику российского фондового рынка будут определять геополитические факторы и ситуация с санкциями в отношении России. Первый фактор остается неопределённым, а смягчение санкций в ближайшем будущем маловероятно, возможно и вовсе их усиление. Деэскалация конфликта с Украиной могла бы положительно сказаться на ситуации, однако данный сценарий кажется маловероятным. Новые ограничения могут вызвать дополнительное беспокойство среди инвесторов, особенно если они затронут сырьевой сектор, который имеет значительное влияние на IMOEX и является источником валютных поступлений в страну. Другими возможными негативными факторами являются ухудшение кредитного качества, повышенные риски дефолтов и замедление роста ВВП на фоне снижения потребительского спроса. Процесс снижения инфляции будет сложным и медленным, что потребует от регулятора поддержания высоких процентных ставок в течение длительного времени. Снижение ключевой ставки не ожидается ранее второй половины года. Тем не менее, завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики и стабилизация ставки могут создать условия для роста рынка в ожидании будущего смягчения политики Центрального банка. Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"

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2024

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Алина Попцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алина Попцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg

ук альфа-капитал, рынки, индекс мосбиржи