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Российский рынок акций завершил торговую неделю ростом на девять процентов
Российский рынок акций завершил торговую неделю ростом на девять процентов - 20.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торговую неделю ростом на девять процентов
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы значительно вырос - на 9%, за неделю - на 6%, следует из данных Московской биржи. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T19:09+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы значительно вырос - на 9%, за неделю - на 6%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 9,19%, до 2638,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,72% до 871,17 пункта, долларовый РТС - на 10,33%, до 812,12 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 6,16%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,40%, РТС – на 7,29%.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, РТС
Российский рынок акций завершил торговую неделю ростом на девять процентов
Российский рынок акций вырос на 9% за сессию и на 6% за неделю
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы значительно вырос - на 9%, за неделю - на 6%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 9,19%, до 2638,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,72% до 871,17 пункта, долларовый РТС - на 10,33%, до 812,12 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 6,16%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,40%, РТС – на 7,29%.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 декабря