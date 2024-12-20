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Российский рынок акций завершил торговую неделю ростом на девять процентов - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/rynok-853757222.html
Российский рынок акций завершил торговую неделю ростом на девять процентов
Российский рынок акций завершил торговую неделю ростом на девять процентов - 20.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торговую неделю ростом на девять процентов
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы значительно вырос - на 9%, за неделю - на 6%, следует из данных Московской биржи. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T19:09+0300
2024-12-20T19:09+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы значительно вырос - на 9%, за неделю - на 6%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 9,19%, до 2638,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,72% до 871,17 пункта, долларовый РТС - на 10,33%, до 812,12 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 6,16%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,40%, РТС – на 7,29%.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, РТС
19:09 20.12.2024
 
Российский рынок акций завершил торговую неделю ростом на девять процентов

Российский рынок акций вырос на 9% за сессию и на 6% за неделю

© Unsplash/Austin DistelДивидендная отсечка
Дивидендная отсечка
© Unsplash/Austin Distel
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы значительно вырос - на 9%, за неделю - на 6%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 9,19%, до 2638,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,72% до 871,17 пункта, долларовый РТС - на 10,33%, до 812,12 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 6,16%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,40%, РТС – на 7,29%.
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 декабря
18:01
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс МосбиржиРТС
 
 
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