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Российский рынок акций показал максимальный за несколько лет дневной рост - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/rynok-853759308.html
Российский рынок акций показал максимальный за несколько лет дневной рост
Российский рынок акций показал максимальный за несколько лет дневной рост - 20.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал максимальный за несколько лет дневной рост
Российский рынок акций в пятницу продемонстрировал максимальный за несколько лет дневной рост и вышел на максимумы за месяц, следует из данных Московской биржи. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T20:07+0300
2024-12-20T20:07+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу продемонстрировал максимальный за несколько лет дневной рост и вышел на максимумы за месяц, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 9,19%, до 2638,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,72% до 871,17 пункта, долларовый РТС - на 10,33%, до 812,12 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 6,16%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,40%, РТС – на 7,29%. Индекс Мосбиржи обновил в пятницу максимум с 20 ноября 2652,58 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОЛУЧИЛ ИМПУЛЬС К РОСТУ ОТ ЦБ Российский рынок акций рос в конце недели третью торговую сессию подряд, а под конец дня взлетел на 9%. Сильный импульс к его росту пришел от ЦБ РФ, сохранившего ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%. "Новогодний подарок от регулятора – Центральный банк делает паузу в цикле повышения ключевой ставки. Столь сильная реакция индекса Мосбиржи на решение регулятора объясняется его неожиданностью. Предполагаем, что некоторые участники рынка открывали заранее "короткие" позиции в ожидании 25-ой ставки, а после решения были вынуждены откупать дорожающие бумаги, что усилило их рост", - комментирует Михаил Армяков из УК "РСХБ Управление Активами". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Европлана" (+15,4%), "Самолета" (+14,9%), ПИКа (+14,6%). Среди лидеров роста - девелоперские компании, которые серьезно страдали от роста ключевой ставки, поясняет эксперт. Стоимость нефти к 19.58 мск снижалась на 0,1% до 72,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,6% до 107,7 пункта. ПРОГНОЗЫ На следующей неделе торговая активность, вероятно, будет замедляться по мере приближения праздников, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "На западных рынках ожидается рождественское затишье. Прогноз на 23 декабря по индексу Мосбиржи – 2550-2675 пунктов", - добавляет он. Наступающая неделя фактически будет завершающей для текущего года, также отмечает Армяков. "Обычно принято подводить итоги инвестирования за весь год, строить стратегии на следующий год. Решение ЦБ России по сохранению ставки неизменной может добавить волатильности рынку в заключительную торговую неделю. Инвесторы будут опасаться, что могут остаться без позиции в январе следующего года, когда положительное влияние решения ЦБ на рынок продолжится, и еще могут появиться ободряющие геополитические новости", - добавляет он.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
20:07 20.12.2024
 
Российский рынок акций показал максимальный за несколько лет дневной рост

Российский рынок акций показал максимальный дневной рост на фоне решения ЦБ

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу продемонстрировал максимальный за несколько лет дневной рост и вышел на максимумы за месяц, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 9,19%, до 2638,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,72% до 871,17 пункта, долларовый РТС - на 10,33%, до 812,12 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 6,16%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,40%, РТС – на 7,29%.
Индекс Мосбиржи обновил в пятницу максимум с 20 ноября 2652,58 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

РЫНОК ПОЛУЧИЛ ИМПУЛЬС К РОСТУ ОТ ЦБ

Российский рынок акций рос в конце недели третью торговую сессию подряд, а под конец дня взлетел на 9%. Сильный импульс к его росту пришел от ЦБ РФ, сохранившего ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
"Новогодний подарок от регулятора – Центральный банк делает паузу в цикле повышения ключевой ставки. Столь сильная реакция индекса Мосбиржи на решение регулятора объясняется его неожиданностью. Предполагаем, что некоторые участники рынка открывали заранее "короткие" позиции в ожидании 25-ой ставки, а после решения были вынуждены откупать дорожающие бумаги, что усилило их рост", - комментирует Михаил Армяков из УК "РСХБ Управление Активами".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Европлана" (+15,4%), "Самолета" (+14,9%), ПИКа (+14,6%). Среди лидеров роста - девелоперские компании, которые серьезно страдали от роста ключевой ставки, поясняет эксперт.
Стоимость нефти к 19.58 мск снижалась на 0,1% до 72,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,6% до 107,7 пункта.

ПРОГНОЗЫ

На следующей неделе торговая активность, вероятно, будет замедляться по мере приближения праздников, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "На западных рынках ожидается рождественское затишье. Прогноз на 23 декабря по индексу Мосбиржи – 2550-2675 пунктов", - добавляет он.
Наступающая неделя фактически будет завершающей для текущего года, также отмечает Армяков.
"Обычно принято подводить итоги инвестирования за весь год, строить стратегии на следующий год. Решение ЦБ России по сохранению ставки неизменной может добавить волатильности рынку в заключительную торговую неделю. Инвесторы будут опасаться, что могут остаться без позиции в январе следующего года, когда положительное влияние решения ЦБ на рынок продолжится, и еще могут появиться ободряющие геополитические новости", - добавляет он.
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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