Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" - 20.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/sanktsii-853732292.html
США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"
США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" - 20.12.2024, ПРАЙМ
США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"
США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" для оплаты поставок газа из России, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T09:57+0300
2024-12-20T10:07+0300
экономика
сша
турция
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/04/837890462_0:171:2883:1793_1920x0_80_0_0_b3c08fa06c65cd938d0519875dbcd48d.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" для оплаты поставок газа из России, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на главу минэнерго Турции Альпарслана Байрактара."США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"… министр Байрактар сообщил, что после переговоров чиновники США разрешили Анкаре оплачивать импорт газа через "Газпромбанк", - сообщило агентство.Турции необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, говорил ранее Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур.
https://1prime.ru/20241219/gaz-853724395.html
сша
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/04/837890462_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_0d9bbc7eb70a11722945eacad79a9021.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, турция, газпромбанк
Экономика, США, ТУРЦИЯ, Газпромбанк
09:57 20.12.2024 (обновлено: 10:07 20.12.2024)
 
США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"

Bloomberg: США предоставили Турции исключение из санкций против "Газпромбанка"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" для оплаты поставок газа из России, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на главу минэнерго Турции Альпарслана Байрактара.
"США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"… министр Байрактар сообщил, что после переговоров чиновники США разрешили Анкаре оплачивать импорт газа через "Газпромбанк", - сообщило агентство.
Турции необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, говорил ранее Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур.
Газпромбанк - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк
Вчера, 21:37
 
ЭкономикаСШАТУРЦИЯГазпромбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала