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США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"

США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" - 20.12.2024, ПРАЙМ

США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"

США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" для оплаты поставок газа из России, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T09:57+0300

2024-12-20T09:57+0300

2024-12-20T10:07+0300

экономика

сша

турция

газпромбанк

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" для оплаты поставок газа из России, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на главу минэнерго Турции Альпарслана Байрактара."США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"… министр Байрактар сообщил, что после переговоров чиновники США разрешили Анкаре оплачивать импорт газа через "Газпромбанк", - сообщило агентство.Турции необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, говорил ранее Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур.

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сша, турция, газпромбанк