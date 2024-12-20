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"Севмаш" готов строить авианосец будущего

"Севмаш" готов строить авианосец будущего - 20.12.2024, ПРАЙМ

"Севмаш" готов строить авианосец будущего

Мощности крупнейшей верфи в РФ, завода "Севмаш", позволяют строительство кораблей класса "авианосец" водоизмещением порядка 100 тысяч тонн, заявил в интервью... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T08:59+0300

2024-12-20T08:59+0300

2024-12-20T08:59+0300

вооружения

авианосец

вмф россии

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Мощности крупнейшей верфи в РФ, завода "Севмаш", позволяют строительство кораблей класса "авианосец" водоизмещением порядка 100 тысяч тонн, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. "Севмаш" отмечает 21 декабря свой 85-летний юбилей. Во времена СССР корабли класса "авианосец" строились в Николаеве на Украине. В частности, там построен единственный в ВМФ РФ авианосец "Адмирал Кузнецов". Строительство авианосца будущего водоизмещением порядка 100 тысяч тонн сейчас прорабатывается. "Проектные мощности предприятия изначально были рассчитаны на создание кораблей различных классов и назначений. Это подтверждает первый госзаказ "Севмаша" – на заводе должны были построить самый большой корабль в мире – линкор "Советская Белоруссия". Когда предприятие приступило к строительству АПЛ (атомная подводная лодка) третьего поколения, на заводе провели реконструкцию и мощности увеличили в разы. Сейчас мы активно занимаемся модернизацией предприятия в рамках государственной целевой программы – готовим предприятие для перспективных кораблей. Мощности "Севмаша" позволяют создавать любые сложные проекты", - сказал Будниченко.

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авианосец, вмф россии