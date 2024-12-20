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Судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе
Судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе - 20.12.2024, ПРАЙМ
Судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе
В Керченском проливе судно Gam Express подало сигнал бедствия. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T19:56+0300
2024-12-20T20:59+0300
происшествия
россия
керченский пролив
бедствие
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КРАСНОДАР, 20 дек - ПРАЙМ. В Керченском проливе судно Gam Express подало сигнал бедствия. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Отмечается, что ведомство контролирует обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала бедствия указанным судном. Согласно сообщению, прокуратура также контролирует соблюдение прав членов экипажа. Инспектор труда Российского профессионального союза моряков Ольга Ананьина сообщила РИА Новости, что на Gam Express находятся 16 моряков (15 из Сирии и один из Египта).По ее словам, судно подало сигнал бедствия, так как у членов экипажа закончились продовольствие и вода.Уточняется, что последняя поставка продовольствия для экипажа была 16 ноября. Кроме того, задолженность по зарплате морякам формировалась в течение полугода.Позднее в Российском профессиональном союзе моряков сообщили РИА Новости, что Gam Express под флагом Гвинеи-Бисау было арестовано в порту Кавказ, где находится уже в течение полугода."Фактически судно с экипажем брошено судовладельцем. &lt;...&gt; По словам одного из членов экипажа, судно арестовано в связи с коммерческим спором. Моряки очень хотят репатриации", — сказали агентству в Союзе моряков.
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россия, керченский пролив, бедствие
Происшествия, РОССИЯ, Керченский пролив, бедствие
19:56 20.12.2024 (обновлено: 20:59 20.12.2024)
 
Судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдых на побережье Азовского моря
Отдых на побережье Азовского моря - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 20 дек - ПРАЙМ. В Керченском проливе судно Gam Express подало сигнал бедствия. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Отмечается, что ведомство контролирует обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала бедствия указанным судном.
Согласно сообщению, прокуратура также контролирует соблюдение прав членов экипажа.
Инспектор труда Российского профессионального союза моряков Ольга Ананьина сообщила РИА Новости, что на Gam Express находятся 16 моряков (15 из Сирии и один из Египта).
По ее словам, судно подало сигнал бедствия, так как у членов экипажа закончились продовольствие и вода.
Уточняется, что последняя поставка продовольствия для экипажа была 16 ноября. Кроме того, задолженность по зарплате морякам формировалась в течение полугода.
Позднее в Российском профессиональном союзе моряков сообщили РИА Новости, что Gam Express под флагом Гвинеи-Бисау было арестовано в порту Кавказ, где находится уже в течение полугода.
"Фактически судно с экипажем брошено судовладельцем. <...> По словам одного из членов экипажа, судно арестовано в связи с коммерческим спором. Моряки очень хотят репатриации", — сказали агентству в Союзе моряков.
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ПроисшествияРОССИЯКерченский проливбедствие
 
 
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