https://1prime.ru/20241220/siluanov-853758729.html

Дефицит бюджета РФ по итогам года составит 1,7% ВВП, заявил Силуанов

Дефицит бюджета РФ по итогам года составит 1,7% ВВП, заявил Силуанов - 20.12.2024, ПРАЙМ

Дефицит бюджета РФ по итогам года составит 1,7% ВВП, заявил Силуанов

Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T19:48+0300

2024-12-20T19:48+0300

2024-12-20T19:48+0300

экономика

россия

экономика рф

антон силуанов

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. На вопрос, будет ли бюджет исполнен с ожидаемым уровнем дефицита в 1,7% ВВП, Силуанов ответил: "Уложимся". По предварительной оценке Минфина, опубликованной в начале декабря, дефицит федерального бюджета РФ за январь-ноябрь 2024 года составил 389 миллиардов рублей, или 0,2% ВВП, а по итогам года министерство ожидало его на уровне 1,7% ВВП.

https://1prime.ru/20241220/ekonomika-853746718.html

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россия, экономика рф, антон силуанов