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Дефицит бюджета РФ по итогам года составит 1,7% ВВП, заявил Силуанов - 20.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241220/siluanov-853758729.html
Дефицит бюджета РФ по итогам года составит 1,7% ВВП, заявил Силуанов
Дефицит бюджета РФ по итогам года составит 1,7% ВВП, заявил Силуанов - 20.12.2024, ПРАЙМ
Дефицит бюджета РФ по итогам года составит 1,7% ВВП, заявил Силуанов
Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T19:48+0300
2024-12-20T19:48+0300
экономика
россия
экономика рф
антон силуанов
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. На вопрос, будет ли бюджет исполнен с ожидаемым уровнем дефицита в 1,7% ВВП, Силуанов ответил: "Уложимся". По предварительной оценке Минфина, опубликованной в начале декабря, дефицит федерального бюджета РФ за январь-ноябрь 2024 года составил 389 миллиардов рублей, или 0,2% ВВП, а по итогам года министерство ожидало его на уровне 1,7% ВВП.
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россия, экономика рф, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, экономика РФ, Антон Силуанов
19:48 20.12.2024
 
Дефицит бюджета РФ по итогам года составит 1,7% ВВП, заявил Силуанов

Силуанов: дефицит бюджета РФ по итогам 2024 года составит 1,7% ВВП

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
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© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
На вопрос, будет ли бюджет исполнен с ожидаемым уровнем дефицита в 1,7% ВВП, Силуанов ответил: "Уложимся".
По предварительной оценке Минфина, опубликованной в начале декабря, дефицит федерального бюджета РФ за январь-ноябрь 2024 года составил 389 миллиардов рублей, или 0,2% ВВП, а по итогам года министерство ожидало его на уровне 1,7% ВВП.
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