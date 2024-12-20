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В Германии обеспокоены ситуацией вокруг Unicredit и Commerzbank - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В Германии обеспокоены ситуацией вокруг Unicredit и Commerzbank
В Германии обеспокоены ситуацией вокруг Unicredit и Commerzbank - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Германии обеспокоены ситуацией вокруг Unicredit и Commerzbank
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек обеспокоен действиями итальянского банка Unicredit, которые могут привести к поглощению его немецкого... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T22:18+0300
2024-12-20T22:19+0300
экономика
германия
commerzbank
роберт хабек
unicredit
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек обеспокоен действиями итальянского банка Unicredit, которые могут привести к поглощению его немецкого конкурента Commerzbank, передает агентство Блумберг. "Немецкий министр экономики Роберт Хабек сообщил, что он обеспокоен из-за подхода Unicredit к Commerzbank, что усиливает сопротивление по отношению к потенциальной сделке в Берлине. Commerzbank "важен для финансирования" немецкого малого и среднего бизнеса, а также его экспорта", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на комментарий министра. Как объясняет Блумберг, на этой неделе итальянский банк объявил, что увеличил свою эффективную долю в Commerzbank до 28%, что близко к порогу, за которым может последовать предложение о поглощении. В ответ Германия фактически призвала UniCredit продать свою долю. В октябре агентство Рейтер сообщало о том, что правительство Германии ищет способы затормозить потенциальное поглощение Commerzbank итальянским банком Unicredit. По словам источников агентства, объединение банков представляет потенциальную угрозу финансовой стабильности, поскольку UniCredit владеет итальянскими государственными облигациями на десятки миллиардов евро. Агентство пояснило, что Германия таким образом может оказаться зависимой от Италии, чей долг превосходит немецкий. Ранее в сентябре канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с резкой критикой приобретения итальянским банком UniCredit 21% акций немецкого Commerzbank. На пресс-конференции канцлер высказался, о том, что недружественные атаки, враждебные поглощения - это нехорошо для банков. Также он пояснил, что правительство Германии заняло четкую позицию по данному вопросу и даёт понять, что не считает эти действия уместными.
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германия, commerzbank, роберт хабек, unicredit
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Commerzbank, Роберт Хабек, Unicredit
22:18 20.12.2024 (обновлено: 22:19 20.12.2024)
 
В Германии обеспокоены ситуацией вокруг Unicredit и Commerzbank

Вице-канцлер ФРГ Хабек обеспокоен ситуацией вокруг Unicredit и Commerzbank

© DANIEL ROLAND / AFP%Commerzbank в Германии
%Commerzbank в Германии
© DANIEL ROLAND / AFP
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек обеспокоен действиями итальянского банка Unicredit, которые могут привести к поглощению его немецкого конкурента Commerzbank, передает агентство Блумберг.
"Немецкий министр экономики Роберт Хабек сообщил, что он обеспокоен из-за подхода Unicredit к Commerzbank, что усиливает сопротивление по отношению к потенциальной сделке в Берлине. Commerzbank "важен для финансирования" немецкого малого и среднего бизнеса, а также его экспорта", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на комментарий министра.
Как объясняет Блумберг, на этой неделе итальянский банк объявил, что увеличил свою эффективную долю в Commerzbank до 28%, что близко к порогу, за которым может последовать предложение о поглощении. В ответ Германия фактически призвала UniCredit продать свою долю.
В октябре агентство Рейтер сообщало о том, что правительство Германии ищет способы затормозить потенциальное поглощение Commerzbank итальянским банком Unicredit. По словам источников агентства, объединение банков представляет потенциальную угрозу финансовой стабильности, поскольку UniCredit владеет итальянскими государственными облигациями на десятки миллиардов евро. Агентство пояснило, что Германия таким образом может оказаться зависимой от Италии, чей долг превосходит немецкий.
Ранее в сентябре канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с резкой критикой приобретения итальянским банком UniCredit 21% акций немецкого Commerzbank. На пресс-конференции канцлер высказался, о том, что недружественные атаки, враждебные поглощения - это нехорошо для банков. Также он пояснил, что правительство Германии заняло четкую позицию по данному вопросу и даёт понять, что не считает эти действия уместными.
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ЭкономикаГЕРМАНИЯCommerzbankРоберт ХабекUnicredit
 
 
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