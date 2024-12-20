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Минтранс предложил авиакомпаниям предоставить детям скидку 50 процентов - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Минтранс предложил авиакомпаниям предоставить детям скидку 50 процентов
Минтранс предложил авиакомпаниям предоставить детям скидку 50 процентов - 20.12.2024, ПРАЙМ
Минтранс предложил авиакомпаниям предоставить детям скидку 50 процентов
Минтранс РФ предложил авиакомпаниям сделать скидку 50% для детей с гражданством РФ на все тарифы эконом-класса, сообщил РИА Новости источник. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T19:14+0300
2024-12-20T19:14+0300
россия
авиакомпании
минтранс рф
дети
скидки
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Минтранс РФ предложил авиакомпаниям сделать скидку 50% для детей с гражданством РФ на все тарифы эконом-класса, сообщил РИА Новости источник. По его словам, в пятницу, 20 декабря, министерство проводило совещание по этому вопросу с представителями отрасли. "Минтранс предложил авиакомпаниям установить скидку для детей с гражданством РФ в 50% на все тарифы эконома", - сообщил источник, участвовавший в совещании. Президент России Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. Министерство транспорта в рамках поручения президента на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, решения будут выработаны к середине января 2025 года, сообщал ранее Минтранс.
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россия, авиакомпании, минтранс рф, дети, скидки
РОССИЯ, авиакомпании, Минтранс РФ, дети, скидки
19:14 20.12.2024
 
Минтранс предложил авиакомпаниям предоставить детям скидку 50 процентов

Минтранс предложил авиакомпаниям предоставить детям скидку 50% в эконом-классе

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Минтранс РФ предложил авиакомпаниям сделать скидку 50% для детей с гражданством РФ на все тарифы эконом-класса, сообщил РИА Новости источник.
По его словам, в пятницу, 20 декабря, министерство проводило совещание по этому вопросу с представителями отрасли.
"Минтранс предложил авиакомпаниям установить скидку для детей с гражданством РФ в 50% на все тарифы эконома", - сообщил источник, участвовавший в совещании.
Президент России Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.
Министерство транспорта в рамках поручения президента на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, решения будут выработаны к середине января 2025 года, сообщал ранее Минтранс.
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РОССИЯавиакомпанииМинтранс РФдетискидки
 
 
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