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Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе

Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе - 20.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллар и евро немного... | 20.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллар и евро немного ослабеют к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на следующей неделе на 2,9%, до 2561 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю снизится в пределах 0,5 доллара - до 72,75 доллара за баррель, а курс евро на форексе – в пределах 0,5 цента до 1,038 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 4 копейки - до 14 рублей, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизится на 14 копеек, до 102,2 рубля, евро – тоже на 14 копеек, до 106,4 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Геополитический фон остаётся достаточно напряжённым, в ЕС обсуждается новый пакет санкций, а в США рассматривают возможность изменения "потолка цен" на российскую нефть. На сырьевых рынках может быть затишье, цены на нефть, скорее всего, будут колебаться почти в том же самом коридоре. Фондовые рынки Европы и США в середине следующей недели работать не будут из-за рождественских праздников, поэтому на российский фондовый рынок преимущественно будут влиять внутренние корпоративные новости", - говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ФРС нет необходимости спешить со смягчением денежно-кредитной политики, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Более высокий уровень долларовых процентных ставок в 2025 году является негативным сигналом для фондовых рынков, поскольку дорогой кредит продолжит ограничивать прибыльность компаний, добавляет он. Из статистики на предстоящей неделе выделим сведения из США – декабрьский индекс доверия потребителей, продажи нового жилья в ноябре, число первичных заявок на получение пособий по безработице. В пятницу Росстат опубликует блок данных за прошлый месяц, в том числе оценку ВВП, объем розничных продаж, уровень безработицы, напоминает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". РУБЛЬ ПОИЩЕТ КУРС Следующая неделя пройдёт "под знаком" неожиданного решения ЦБ РФ, принятого 20 декабря, о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых, считает Мильчакова. "Это решение может по-прежнему оказывать позитивное влияние на рубль в начале недели, но ближе к концу недели укрепление рубля может остановиться. Геополитический фон остаётся достаточно напряжённым, в ЕС обсуждается новый пакет санкций, а в США рассматривают возможность изменения "потолка цен" на российскую нефть", - добавляет она. Неожиданное решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых делает наиболее вероятным сценарий ее неизменности в течение всего 2025 года, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион", рассуждая о факторах курсообразования рубля. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "Компаниям в 2025 году будет несколько проще перекладывать издержки на потребителей, чем при более высоких уровнях ставки, но их процентные расходы по кредитам не снизятся, а будут расти. И в итоге размер дивидендов может не увеличиться, а сократиться", - говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Поэтому эмоциональный всплеск спроса на акции может оказаться краткосрочным. Что касается рынка облигаций, то продолжающийся рост инфляции, скорее всего, приведет к новому витку роста доходностей уже в январе 2025 года", - добавляет он. Кирилл Климентьев из "Цифра брокер" полагает, что в рамках всеобщего позитива не стоит забывать, что ставка 21% это все еще очень высокий уровень, давящий на компании с высоким долгом. Давление испытывают застройщики, такие как ПИК, "Самолет", а также компании вроде "Мечела" и "М.Видео", которые остаются среди аутсайдеров из-за сложности с привлечением нового финансирования и роста стоимости обслуживания существующего долга. "Однако высокий уровень ставки создает благоприятные условия для инвесторов, ориентирующихся на инструменты с фиксированным доходом. Облигации с плавающей ставкой и фонды денежного рынка продолжают оставаться привлекательными вариантами для размещения капитала. Эти инструменты обеспечивают стабильный доход при минимальных рисках и хорошо защищают инвесторов от роста ставок", - отмечает он. Шепелев полагает, что индекс Мосбиржи завершит год на уровне 2500-2600 пунктов. Решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% воодушевило покупателей в конце уходящей недели, но здесь скорее сказался эффект неожиданности. ДКП остается сверхжесткой, и решение по ставке на следующем заседании не предопределено. К тому же часть инвесторов может отложить активные покупки на послепраздничный период из-за опасений реализации внешнерыночного или геополитического риска в первые дни года, добавляет он. "Впереди нас ждет 6-дневная рабочая неделя. Торговая активность, вероятно, будет замедляться по мере приближения праздников. На западных рынках ожидается рождественское затишье. В фокусе внимания останутся геополитика, курс рубля, сырьевые цены, сигналы регуляторов, корпоративные новости и макроданные", - говорит аналитик. ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что на следующей неделе можно обратить внимание на акции "Полюса" и "Сегежи", так как первая компания рассмотрит вопрос о дроблении номинала акций, что сделает акции более привлекательными для инвесторов, а у второй пройдёт общее собрание акционеров по вопросу о дополнительной эмиссии акций, которая увеличит уставный капитал компании в несколько раз. Она отмечает, что после неожиданного решения ЦБ РФ по ключевой ставке вновь возросла привлекательность акций строительной отрасли. Климентьев из "Цифра брокер" полагает, что сектор экспортеров, таких как "Интер РАО" и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", сохраняет свою привлекательность. Слабость рубля и устойчивый валютный поток создают для этих компаний положительную динамику. Низкая долговая нагрузка и значительный объем денежных средств также делают их более устойчивыми к текущей макроэкономической ситуации, что вызывает повышенный интерес со стороны институциональных и частных инвесторов. На фоне общей волатильности и ожиданий ключевой ставки заметно выделяется IT-сектор. Компании данной отрасли, "Яндекс", и Arenadata, имеют минимальную долговую нагрузку, что снижает давление на их бизнес-модели при высоких процентных ставках. Дополнительно IT-компании демонстрируют устойчивые темпы роста, что делает их особенно интересными для инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям, обращает внимание он. "В розничном секторе можно выделить акции X5 Retail Group, которые начнут торговаться 9 января. Сектор ритейла, несмотря на текущую неопределенность, сохраняет потенциал для роста, особенно благодаря стабильному потребительскому спросу. Акции компании могут стать интересным дополнением к портфелю, ориентированному на акции", - указывает аналитик. Для розничного инвестора основной стратегией остается получение высокого процентного дохода от фондов ликвидности и флоатеров, а также возможность покупки компаний с низкой долговой нагрузкой, добавляет эксперт. "В понедельник акционеры "Роснефти" рассмотрят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев, в среду Henderson проведет День инвестора и представит операционные результаты за ноябрь. В четверг-пятницу ожидаются ВОСА "ЕвроТранса", "Магнита", группы "Астра", "Диасофта", "Займера", где будут обсуждаться дивидендные выплаты. Через дивидендную отсечку на будущей неделе пройдут акции "Лензолота", "ОЗОН Фармацевтики", SFI и НПО "Наука", - напоминает Шепелев.

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российский рынок акций, юань, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс