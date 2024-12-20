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Совфед рассмотрит вопросы повышения штрафов за нарушение ПДД

Совфед рассмотрит вопросы повышения штрафов за нарушение ПДД - 20.12.2024, ПРАЙМ

Совфед рассмотрит вопросы повышения штрафов за нарушение ПДД

Совет Федерации в пятницу проведёт заключительное заседание осенней сессии, сенаторы намерены заслушать более 80 законов, среди которых, в частности, о... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T00:20+0300

2024-12-20T00:20+0300

2024-12-20T00:20+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации в пятницу проведёт заключительное заседание осенней сессии, сенаторы намерены заслушать более 80 законов, среди которых, в частности, о повышении штрафов за нарушение ПДД, возможности приостановления запрета деятельности террористической организации, а также в рамках консультаций члены Совфеда рассмотрят кандидатуру Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ. Так, накануне в профильных комитетах прошли предварительные консультации по кандидатуре Краснова на должность генпрокурора. В процессе ответов на вопросы сенаторов он, в частности, заявил о больших нарушениях в Минпросвещения при организации учебного процесса, а также о необходимость немедленно пресечь коррупционную составляющую в отношениях между бизнесом и чиновниками. Комитеты СФ поддержали предложение признать консультации состоявшимися. Кроме того, в начале заседания перед сенаторами выступит председатель сената Республики Мадагаскар Ришар Равалуманана, прибывший с визитом в Москву. Ожидается, что сенаторы отклонят с созданием согласительной комиссии с Госдумой закон о наделении статусом ветерана боевых действий тех, кто не менее полугода работал, выполняя задачи спецоперации в военно-гражданских администрациях Херсонской и Запорожской областей. Как пояснили в комитете Совфеда по соцполитике, закон предложено отклонить для того, чтобы распространить действие его норм на таких граждан в ЛНР и ДНР. В повестке заседания также вопрос о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в России. В пояснительной записке отмечается, что в целом сотрудничество в рамках соглашения МНЭПР фактически было приостановлено еще в 2015-2017 годах. Кроме того, сенаторы заслушают закон о ратификации соглашения между кабминами России и Таджикистана о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Совет Федерации обсудит закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж и исключении условно-досрочного освобождения для осужденных за терроризм или мятеж. Если организация вооруженного мятежа или участие в нём повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание может быть вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, в повестке - резонансный закон о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения, он же уменьшает скидку на оплату штрафа. закон увеличивает штрафы за нарушение самой популярной категории ПДД - превышение скорости. За превышение скорости выше допустимой на величину от 20 до 40 км/ч граждане будут вынуждены заплатить штраф в размере 750 рублей (сейчас 500 рублей). За превышение установленной скорости движения ТС на величину от 40 до 60 км/ч штраф составит от 1500 до 2000 рублей (сейчас от 1000 до 1500 рублей), а за превышение от 60 до 80 км/ч - от 3000 до 3750 рублей (сейчас от 2000 до 2500 рублей). Если же скорость была превышена на величину более 80 км/ч, то штраф составит 7500 рублей (сейчас 5000 рублей). Согласно закону, скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (в настоящее время скидка составляет 50%, а оплатить штраф со скидкой можно в течении 20 дней). Изначально закон подразумевал только новый штраф за повторную езду без ОСАГО - за повторное неисполнение водителем данного требования закона предполагалось наказывать штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Сенаторы обсудят также закон о запрете приёма в школы РФ детей мигрантов без знания русского языка. Как отмечается в документе, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования будет возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. При этом лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Верхняя палата российского парламента также рассмотрит закон об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений. Закон ужесточает ответственность за вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних, предусмотрев за такие преступления максимальный срок лишения свободы 9 лет. Этот же закон предполагает декриминализацию медицинской деятельности. Согласно документу, "оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности" не будет распространяться на случаи оказания медработниками медицинской помощи. Кроме того, в повестке заседания - законы о дополнительных мерах защиты от нецелевого использования маткапитала, о введении института регуляторных контрактов для повышения темпов газификации регионов РФ, о введении риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности, о защите потребителей от недобросовестной рекламы финансовых услуг и другие. В завершение заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подведет итоги работы палаты в ходе осенней сессии и обозначит ориентиры на 2025 год.

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