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Совет Федерации отменил врачебную тайну в отношении педофилов

Совет Федерации отменил врачебную тайну в отношении педофилов - 20.12.2024, ПРАЙМ

Совет Федерации отменил врачебную тайну в отношении педофилов

Совет Федерации одобрил закон, который отменяет врачебную тайну в отношении педофилов, подвергнутых принудительным мерам медицинского характера. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T10:20+0300

2024-12-20T10:20+0300

2024-12-20T10:20+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который отменяет врачебную тайну в отношении педофилов, подвергнутых принудительным мерам медицинского характера.Согласно пояснительной записке, закон позволяет суду назначить или прекратить принудительные меры, такие как наблюдение и лечение у психиатра, для педофилов в периоды, включая условно-досрочное освобождение и после отбытия наказания.Контроль за применением этих мер возлагается на уголовно-исполнительные инспекции. Закон также предлагает возможность медицинским организациям получать информацию о педофилах без их согласия или согласия их законных представителей.

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россия, совфед