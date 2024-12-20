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Совет Федерации отменил врачебную тайну в отношении педофилов
Совет Федерации отменил врачебную тайну в отношении педофилов - 20.12.2024, ПРАЙМ
Совет Федерации отменил врачебную тайну в отношении педофилов
Совет Федерации одобрил закон, который отменяет врачебную тайну в отношении педофилов, подвергнутых принудительным мерам медицинского характера. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T10:20+0300
2024-12-20T10:20+0300
2024-12-20T10:20+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который отменяет врачебную тайну в отношении педофилов, подвергнутых принудительным мерам медицинского характера.Согласно пояснительной записке, закон позволяет суду назначить или прекратить принудительные меры, такие как наблюдение и лечение у психиатра, для педофилов в периоды, включая условно-досрочное освобождение и после отбытия наказания.Контроль за применением этих мер возлагается на уголовно-исполнительные инспекции. Закон также предлагает возможность медицинским организациям получать информацию о педофилах без их согласия или согласия их законных представителей.
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россия, совфед
Совет Федерации отменил врачебную тайну в отношении педофилов
Совфед одобрил закон, отменяющий врачебную тайну в отношении педофилов
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который отменяет врачебную тайну в отношении педофилов, подвергнутых принудительным мерам медицинского характера.
Согласно пояснительной записке, закон позволяет суду назначить или прекратить принудительные меры, такие как наблюдение и лечение у психиатра, для педофилов в периоды, включая условно-досрочное освобождение и после отбытия наказания.
Контроль за применением этих мер возлагается на уголовно-исполнительные инспекции. Закон также предлагает возможность медицинским организациям получать информацию о педофилах без их согласия или согласия их законных представителей.
В Совфеде одобрили увеличение штрафов за отдельные нарушения ПДД